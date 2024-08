Ben-Gvir: Permitiría a los judíos orar en el Monte del Templo y construiría sinagoga

El Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, reiteró el lunes que su política permite a los judíos rezar en el Monte del Templo, durante una entrevista de la mañana del lunes en Radio del Ejército.

"Si dijera que a los musulmanes no se les permite rezar, me matarían", dijo Ben-Gvir.

El ministro de seguridad nacional también afirmó que no hay discriminación entre judíos y musulmanes, y por lo tanto, también se permite a los musulmanes rezar en cualquier lugar, incluso en el Muro Occidental.

Cuando le preguntaron si instruiría a un oficial de policía para impedir que un musulmán que llega con una estera de oración rece en el Muro Occidental, Ben-Gvir respondió: "Por supuesto que no. Todos dirían que eso es racismo, pero los musulmanes no reconocen la santidad del Muro Occidental".

Ben-Gvir también dijo: "Si pudiera hacer lo que quisiera, también se establecería una sinagoga en el Monte del Templo".

El MINISTRO DE SEGURIDAD NACIONAL Itamar Ben-Gvir en la Ciudad Vieja de Jerusalén, tras su visita al Monte del Templo en Tisha B'Av, el 13 de agosto. (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

'Netanyahu debe actuar'

La Oficina del Primer Ministro respondió que el statu quo en el Monte del Templo no fue modificado.

El Ministro de Defensa Yoav Gallant dijo: "Desafiar el statu quo en el Monte del Templo es un acto peligroso, innecesario e irresponsable. Las acciones de Ben-Gvir ponen en peligro la seguridad nacional del Estado de Israel y su estatus internacional.

La acción llevada a cabo por las FDI ayer para detener el ataque de Hezbollah fortaleció al Estado de Israel. Las declaraciones de Ben-Gvir nos debilitan", concluyó Gallant.

El Ministro del Interior Moshe Arbel respondió a las declaraciones de Ben-Gvir, afirmando: "El Primer Ministro Netanyahu debe actuar de inmediato para corregir los comentarios de Ben-Gvir sobre el Monte del Templo esta mañana.

"Sus declaraciones irresponsables ponen a prueba las alianzas estratégicas de Israel con países musulmanes, que forman parte de la coalición en la lucha contra el eje del mal iraní. Su falta de sabiduría podría costar vidas".

"Sus declaraciones irresponsables ponen a prueba las alianzas estratégicas de Israel con países musulmanes, que forman parte de la coalición en la lucha contra el eje del mal iraní. Su falta de sabiduría podría costar vidas".

El Ministro de Educación Yoav Kisch condenó las palabras de Ben-Gvir, agregando: "Cualquier cambio en el statu quo en el Monte del Templo, con énfasis en tiempos de guerra, debería llevarse a cabo de manera profesional en el gabinete junto con un examen de todos sus significados y consecuencias".

Además, señaló que la declaración irresponsable de Ben-Gvir en los medios sobre este tema es innecesaria y populista estúpida.

El líder de la oposición MK Yair Lapid también criticó las declaraciones.

"Toda la región ve la debilidad de Netanyahu frente a Ben-Gvir", dijo Lapid. "Él no puede controlar al gobierno, ni siquiera cuando se trata de un claro intento de socavar nuestra seguridad nacional. No hay política, no hay estrategia y, en realidad, no hay gobierno".

El MK Benny Gantz escribió en X, anteriormente Twitter, "A nuestros socios y amigos regionales: no hay cambios en el status quo histórico del Monte del Templo.

"A pesar de la retórica provocativa e irresponsable de algunos, Israel está comprometido con preservar este status histórico y no tiene la intención de cambiarlo. La libertad de culto siempre estará garantizada en este sitio sagrado."

La organización terrorista Hamas también respondió a las declaraciones de Ben-Gvir, diciendo que "las naciones árabes e islámicas asumen su responsabilidad en proteger Al-Aqsa y los sitios santos." También se refirieron al ministro de extrema derecha como un "terrorista" y pidieron a los palestinos en Cisjordania que "se movilicen y se congreguen en Al-Aqsa y sus patios, y que confronten los planes de la ocupación" y les pidieron que "intensifiquen sus enfrentamientos" contra los israelíes.