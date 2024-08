Oficina de Netanyahu critica a TIME por verificación 'falsa'

El 4 de agosto, el primer ministro Benjamin Netanyahu fue entrevistado por el reportero de TIME Eric Cortellessa. Cinco días después, publicó un artículo verificando los hechos de Netanyahu, en el cual hizo afirmaciones que la Oficina del Primer Ministro (PMO) posteriormente dijo que eran "incorrectas".

Cortellessa afirmó en su verificación de hechos que algunas respuestas "carecían de contexto, no estaban respaldadas por hechos o no eran verdaderas".

El PMO disputó esto directamente y dijo: "Todo lo que el primer ministro Netanyahu dijo era verdad, y Eric Cortellessa engañó a los lectores de TIME".

El primer comentario con el que el PMO tuvo problemas fue sobre la financiación catarí de Hamas. Durante la entrevista inicial, Netanyahu dijo que permitir que Qatar financiara a Hamas estaba en marcha antes de que él asumiera el cargo.

Cortellessa, durante la verificación de hechos, dijo: "Solo en 2014, con la aprobación de Netanyahu, el gobierno israelí se involucró directamente en transferencias financieras de Qatar".

Fondos cataríes bajo escrutinio

El PMO respondió diciendo que el financiamiento había sido permitido por primera vez en 2007, poco después de que Hamas tomara el control de la Franja de Gaza, y había sido continuado por cada gobierno desde entonces, incluidos los de Netanyahu y el gobierno de Bennett-Lapid.

En la entrevista original, Netanyahu defendió el financiamiento, diciendo que un factor más importante era el contrabando de armas y municiones desde la península del Sinaí.

Citando a un ex analista de la CIA, Cortellessa dijo que el dinero catarí en realidad había sido el factor más importante. El PMO dijo que la laxitud en el control fronterizo por parte de los egipcios había contribuido al contrabando de armas a Gaza desde el Sinaí.

El PMO luego procedió a proporcionar un análisis que mostraba que los fondos cataríes estaban bajo estricto control y monitoreo de instituciones externas como la Unión Europea y los Estados Unidos. La Oficina señaló que no había razón para darle más peso a la evaluación del ex analista que a la de Netanyahu o a las agencias de inteligencia.

Cortellessa hizo referencia a una supuesta cita bien conocida atribuida a Netanyahu en la que dijo: "Cualquiera que quiera frustrar el establecimiento de un estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamas y transferir dinero a Hamas". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La Oficina del Primer Ministro afirmó que esto no era evidencia de que Netanyahu pidiera a la gente que apoyara a Hamas.

La Oficina del Primer Ministro también cuestionó la afirmación de Cortellessa de que Netanyahu no estaba realmente a cargo. Netanyahu le dijo respecto a su control del gobierno de coalición: "Yo manejo el espectáculo, tomo las decisiones. Formulo la política".

Cortellessa afirmó que Netanyahu estaba atado a los ministros Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir y que no podía participar en políticas independientes sin ellos, citando la mayoría de cuatro escaños del gobierno en comparación con el número total de escaños ocupados por Smotrich (Partido Sionista Religioso) y Ben-Gvir (Otzma Yehudit), 13.

La Oficina del Primer Ministro afirmó que esto no era cierto y que la mayoría de los ministros votaban consistentemente con el gobierno.