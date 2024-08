Etiquetado engañoso: ‘Stevia’ de Marmolite tiene 99.3% eritritol

Marmolite, el nombre comercial utilizado por la empresa Danshar con sede en Rosh Ha’ayin que comercializa varios productos con edulcorantes artificiales, importa y vende un producto que tiene una etiqueta frontal marcada como "STEVIA" en letras grandes.

Sin embargo, las letras pequeñas en la parte trasera indican que el 99.3% del producto es eritritol y solo el 0.3% es stevia. Un envase de plástico grande de 700 gramos del polvo blanco cuesta alrededor de NIS 60 ($16).

Se anuncia que "Marmolite Stevia... con su fórmula de sabor única, es la alternativa perfecta para todos los que deseen seguir disfrutando del dulce y familiar sabor del azúcar". Ocultar el hecho de que es solo el 0.3% del producto puede considerarse como una forma de engañar al público. La empresa también importa jarabes con sabor a frutas para agua o agua con gas.

Danshar también importa y comercializa una gran variedad de productos de consumo, incluidos zapatos deportivos Adidas, ropa interior Playtex, desodorantes y perfumes Jordan, toallitas húmedas para bebés Fresh Ones, baterías Energizer, jabón líquido y geles desinfectantes para manos Family, cuchillas de afeitar Edge, cremas para manos Fenjal, cosméticos para el cuidado de la piel Soft Touch, y más.

CADA VEZ MÁS estudios científicos sugieren que el eritritol podría presentar graves riesgos para la salud, como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares e incluso la muerte, y que podría ser peor que el azúcar de mesa. (credit: WIKIPEDIA)

La oficina del portavoz del Ministerio de Salud en Jerusalén dijo lo siguiente al ser consultada: "Después de investigar el asunto, notamos que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha encontrado que actualmente no hay pruebas suficientes de un vínculo causal entre el consumo de eritritol como aditivo alimentario y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Hemos recomendado más investigación sobre el tema.

Ministerio investiga etiqueta engañosa

"Sin embargo, el ministerio añadió que según la legislación alimentaria de Israel, está prohibido que el fabricante agregue una sustancia o componente a los alimentos de manera que cambie o disimule su esencia", dijo la oficina. "Examinaremos el problema de acuerdo con la legislación y actuaremos según sea necesario."

El Jerusalem Post llamó al número de teléfono de Danshar (03-902-0333) en numerosas ocasiones durante tres días, dejó mensajes de voz y envió correos electrónicos a la empresa, solicitando un comentario sobre la queja, pero no recibió respuesta. La central telefónica, el servicio al cliente y todos los demás contactos telefónicos nunca produjeron una voz humana, y los correos electrónicos no fueron respondidos.

Finalmente, en el cuarto día, la portavoz de relaciones públicas Neta Bar-Lev dijo que la "empresa estaba de vacaciones" y envió este comentario general muy breve: "Los productos alimenticios comercializados por nosotros están aprobados por el Ministerio de Salud y cumplen con la legislación existente en Israel".

Afortunadamente, se puede comprar estevia pura en forma líquida de la empresa Sucrazit, que indica en el envase de plástico que está fabricada solo a partir de la planta pura.

Truvia, un producto que contiene estevia e importado de los EE. UU., cuesta 30 NIS ($8) por 270 gramos de polvo, tiene en el frente del envase, bajo el nombre "Stevia", que fue fabricado "a partir de extracto de hoja de estevia... sobre una base de eritritol".