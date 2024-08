CEO de Canal 13 rechaza dimitir tras acuerdo para su remoción

Menos de una semana después de que Canal 13 y los representantes de los empleados de la empresa de noticias acordaran remover a la CEO interina Yulia Shamalov-Berkovich, surgieron informes de que Shamalov-Berkovich se negó a renunciar e insistió en que aún ocupa su cargo. Esto fue informado por primera vez el lunes por el periodista de Walla, David Wertheim.

Los periodistas y la dirección de la noticia de Canal 13 en Israel habían llegado previamente a un acuerdo a principios de agosto para remover a Shamalov-Berkovich y reemplazarla en un plazo de dos meses.

Los periodistas de Canal 13 se opusieron a su nombramiento como CEO debido a una falta de experiencia periodística reportada, acciones en contra de la empresa y sus reporteros, así como actitudes ofensivas reportadas hacia las mujeres.

El presidente del sindicato de empleados, Matan Hodorov, comentó sobre la situación, diciendo: "Hay algo un poco extraño aquí. Cinco días después de firmar el acuerdo con Canal 13 y la Compañía de Noticias para la remoción de Yulia Shamalov-Berkovich, todavía no se ha firmado el acuerdo de renuncia".

Hodorov agregó: "El consejo aún no se ha reunido para votar sobre su destitución. Según la ley, hay dos formas de destituir a un CEO: o bien a través de su renuncia o por despido. Cuando ninguna de estas opciones sucede, la empresa se encuentra en una especie de limbo. Es imposible contratar y retener empleados, firmar contratos o ejecutar proyectos especiales, todo lo cual requiere la aprobación del CEO. Sin embargo, mientras ella permanezca en su cargo, nadie reconoce su autoridad."

La parlamentaria de Kadima Yulia Berkovich vista en el parlamento israelí durante un debate en el comité de la Cámara de la Knesset, 24 de julio de 2012. (credit: Uri Lenzi/Flash90)

También declaró: "No solo los empleados se niegan a aceptarla, sino también la gerencia, que ha declarado oficialmente que no la quiere. Aparentemente, hay una presencia continua en contra de los deseos de ambas partes. Hoy, leímos en Walla que Shamalov-Berkovich parece estar tratando de formar una especie de bloque entre los miembros del consejo que representan al público."

Posibles implicaciones legales

Hodorov concluyó con una pregunta, diciendo: "Estas son las mismas personas que enfrentaron la crítica de la Corte Suprema en la sesión anterior y están esperando la opinión legal del fiscal general. ¿Están actuando en interés del público?"

"Nos queda claro que los representantes públicos no pueden colaborar con una iniciativa así. Esto va completamente en contra de su función, y es evidente que el Canal 13 debe garantizar la implementación del acuerdo con los empleados. No tenemos dudas de que esto sucederá. El acuerdo ha recibido luz verde del propietario, el Sr. Len Blavatnik en persona. Por lo tanto, confiamos en que la empresa hará lo que sea necesario para reemplazar a Shamalov-Berkovich en los próximos días y no nos obligará a recurrir a otros medios para asegurar este compromiso", señaló Hodorov.

Personal del Jerusalem Post y Maariv contribuyeron a este informe.