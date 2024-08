Sinwar está acabado y es el momento propicio para que Israel golpee a Hezbolá con fuerza - opinión

Estados Unidos necesita reconocer que Yahya Sinwar, el presidente de la Oficina Política de Hamas, que es plenamente consciente de que su tiempo se está acabando, no aceptará ningún acuerdo que no implique una retirada significativa del Corredor de Filadelfia y el cruce de Rafah, junto con garantías tanto de Estados Unidos como de Israel de que no será asesinado.

Yahya Sinwar es un hombre muerto caminando. Su crueldad y responsabilidad directa por la masacre del 7 de octubre han sellado su destino. El gran número de terroristas muertos cada minuto no le preocupa; de hecho, sus muertes continúan alimentando su falsa narrativa.

Los palestinos, que han convertido su autovictimización en nacionalismo, utilizan la red de noticias Al-Jazeera para mostrar al mundo las ruinas de Gaza y los cientos de terroristas muertos en ella.

Sinwar, cuyos intentos de expandir el conflicto a una guerra total en otros frentes han fallado hasta ahora, está escondido en un túnel tratando de idear su próximo movimiento. Las probabilidades están en su contra y sabe que su tiempo está casi agotado. Hasta ahora no ha mostrado flexibilidad, pero pronto puede que no tenga elección.

Está esperando que la guerra se expanda en el norte, y si eso no sucede, se verá obligado a ceder. Sinwar está frustrado e impotente ante la respuesta inesperadamente severa de Israel, las muertes de sus colaboradores más cercanos y lo que parece ser una total falta de apoyo por parte de Irán.

Irán tiene mucho que perder y sus líderes son conscientes de esto. La demostración de fuerza de EE. UU. al desplegar portaaviones y submarinos en la región ha sido suficiente para disuadir al liderazgo iraní por el momento. EE. UU. no está interesado en una guerra total en la región.

Con las elecciones presidenciales de EE. UU. acercándose en noviembre, una guerra con Irán podría dañar severamente la economía global, aumentar los precios del petróleo y potencialmente incrementar las posibilidades de elección de la vicepresidenta Kamala Harris.

El Secretario General de Hezbolá, Hassan Nasrallah, está frustrado por el fracaso de su intento de ataque a Israel el domingo. Sus afirmaciones falsas sobre un ataque "preciso" a posiciones militares israelíes revelan su frustración y miedo, pero también le permiten cerrar el incidente, al menos por ahora.

¿Puede Líbano sobrevivir a una guerra?

Wiam Wahhab, ex Ministro de Medio Ambiente de Líbano y aliado cercano de Hezbolá, admitió en una entrevista que si estallara la guerra, Líbano podría convertirse en el próximo Gaza. Está claro que todas las partes involucradas, especialmente EE.UU. e Irán, están interesadas en mantener el conflicto contenido.

Israel no puede permanecer en silencio mientras sus soldados y civiles son asesinados, sus hogares destruidos y su tierra quemada en el norte, donde los ataques de Hezbolá son implacables.

Ahora que el ataque más reciente de Hezbolá ha fracasado, Israel no puede esperar a que el grupo chiíta inicie la próxima ronda, con o sin la participación de Irán. Israel debe actuar para reducir la amenaza de Hezbolá. Unos 70.000 ciudadanos israelíes están desplazados, esperando regresar a sus hogares.

Israel debe exigir la plena implementación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, dadas las escasas posibilidades de alcanzar una solución diplomática que satisfaga a Israel, existe una posibilidad real de que las FDI lleven a cabo una operación en Líbano.