Isaac Herzog ofrece la Residencia Presidencial para la ceremonia en memoria del 7 de octubre

El presidente Isaac Herzog propuso celebrar la Ceremonia Estatal Conmemorativa del 7 de Octubre en la Residencia del Presidente en una carta dirigida al primer ministro Benjamin Netanyahu el viernes.

"La ceremonia, que será coordinada por la Residencia del Presidente, en continua y atenta comunicación con las entidades estatales y socio comunitarias pertinentes, será respetuosa, unificadora, modesta y, por supuesto, sin símbolos políticos", escribió Herzog en la carta.

Inmediatamente añadió: "La ceremonia incluirá elementos tradicionales del Estado, como arriar la bandera a media asta y recitar las oraciones Kaddish, Yizkor y El Maleh Rachamim, junto con contenidos adicionales que se determinarán en coordinación y colaboración, como se ha mencionado"."

"Representantes del gobierno y representantes de todas las comunidades, asentamientos y grupos cuyos mundos fueron destrozados por la masacre del 7 de octubre serán invitados a la ceremonia", escribió además Herzog a Netanyahu. Miri Regev arrives to a special government conference on Jerusalem Day, on June 5, 2024 (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

El Presidente Herzog solicitó entonces que la propuesta fuera considerada por el Primer Ministro y llevada para su discusión al Comité Ministerial de Símbolos y Ceremonias. El Presidente también subrayó que "los representantes públicos tienen una gran responsabilidad en este momento. Los ciudadanos de Israel miran a sus representantes y esperan que los próximos días conmemorativos sean una fuente de consuelo, curación, reparación, crecimiento, fe, construcción y esperanza; no días de división, polarización y discordia"

Regev defiende la ceremonia del 7 de octubre

En medio de las críticas, la ministra Miri Regev ofreció el jueves una rueda de prensa para abordar la polémica sobre la ceremonia conmemorativa estatal del 7 de octubre. "Estamos en tiempos complejos y difíciles. Veo una gran responsabilidad en dirigir la ceremonia, ya que aporta algo diferente que se adapta a la realidad actual", dijo Regev durante la rueda de prensa.

"He derramado lágrimas y abrazado a las familias, y comprendo las críticas y la decepción. Sin embargo, tenemos un país y un ejército y, con la ayuda de Dios, prevaleceremos. Traeremos de vuelta a los rehenes, eliminaremos a Hamás y neutralizaremos las amenazas del sur y del norte", añadió.

Tras su declaración, el director de la ceremonia, el ministro Ran Tzachor, añadió: "No se me entregó ningún guión ni se me dictó nada. Preparamos algo y lo presentamos al comité, que lo aprobó sin cambiar nada".

La familia Kalderon en contra de la ceremonia

En una carta enviada el viernes, la familia del rehén Ofer Kalderon informó a los organizadores de la ceremonia de que se niegan a que se mencione o represente a ninguno de los miembros de la familia Kalderon durante la ceremonia de Estado.

En una carta enviada el viernes, la familia del rehén Ofer Kalderon informó a los organizadores de la ceremonia de que se niegan a que se mencione o represente a ninguno de los miembros de la familia Kalderon durante la ceremonia de Estado.

En su carta, la familia Kalderon afirmaba: "Nosotros, la familia de Ofer Kalderon, que sigue secuestrado por Hamás desde hace casi 11 meses, rechazamos profusamente cualquier uso del nombre, las imágenes o la historia de Ofer y sus dos hijos Sahar y Erez, que fueron secuestrados con él en su casa del [kibutz] Nir Oz."

משפחתו של החטוף עופר קלדרון נגד הטקס הממלכתי: "מסרבים בתוקף לשימוש בשמם, תמונותיהם, וסיפורם של עופר ושני ילדיו סהר וארז שנחטפו איתו. לא יתכן כי מי שהובילו לשבר התהומי - יהיו אלה שינהלו את הטקס הממלכתי וישתמשו בנו כניצבים"@ShaIsrael2 pic.twitter.com/nMHC1CRvMe - גלצ (@GLZRadio) 23 de agosto de 2024

Criticaron además al gobierno por "ocuparse de las ceremonias", en lugar de asumir la responsabilidad por "el mayor fracaso desde la fundación de Israel." Además, instaron al gobierno a "invertir sus esfuerzos en la devolución de los rehenes", así como a "encontrar la forma adecuada de pedirnos disculpas por la horrible masacre que hemos vivido".

"Es inaceptable que aquellos que llevaron a la masiva ruptura de la confianza en el gobierno sean los que gestionen la ceremonia de Estado y nos utilicen como meros extras", subrayó la familia Kalderon. Reiteraron su negativa afirmando: "No podemos permitir que se utilice cínicamente el nombre de un ciudadano israelí, cuyo país ha abandonado, desatendido y sacrificado su libertad durante casi un año."

La familia Kalderon concluyó su carta subrayando: "Cuando Ofer regrese, sano y salvo como lo vio su hija en los túneles de Hamás, junto con todos los rehenes -los vivos para su rehabilitación y los fallecidos para su entierro- decidiremos junto con él si participamos en la ceremonia de Estado."