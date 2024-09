Tres israelíes heridos en dos ataques terroristas en Gush Etzion

Tres israelíes resultaron heridos en dos ataques terroristas cercanos en Gush Etzion en Cisjordania la noche del viernes, anunciaron las FDI.

Dos personas resultaron heridas primero después de que un automóvil explotara cerca de una gasolinera en el cruce de Gush Etzion. Las FDI evaluaron que la explosión fue un intento de ataque terrorista fallido, durante el cual, después de que el terrorista notara que su auto comenzaba a arder, salió y trató de atacar a los trabajadores de la estación, pero fue abatido por guardias de seguridad.

La documentación del incidente muestra al terrorista intentando escapar de la escena.

Los paramédicos de MDA llegaron al lugar, brindaron tratamiento médico y evacuaron al Hospital Shaare Zedek a un hombre de 24 años en condición moderada y a un hombre de 34 años en condición leve con heridas de bala en las extremidades.

Alrededor de la misma época, un guardia de seguridad resultó levemente herido en el asentamiento de Karmei Tzur cuando un terrorista que había irrumpido en el asentamiento atropelló al guardia y entró en el asentamiento. El terrorista fue posteriormente eliminado por las fuerzas de las FDI.

Fuerzas de seguridad responden al lugar de un atentado con coche bomba en Gush Etzion, Cisjordania, el 31 de agosto de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Los explosivos encontrados en el vehículo no eran un material estándar, informaron los medios de comunicación israelíes.

Más tarde se descubrió que los terroristas habían coordinado sus ataques, según informó Kann.

Después de eso, el vehículo que el terrorista utilizó para ingresar al asentamiento explotó, las fuerzas israelíes descubrieron que se trataba de otra bomba de coche.

Exámenes iniciales de la explosión del vehículo en la gasolinera de Gush Etzion indicaron que el incidente fue un intento de atentado con coche bomba por parte de un terrorista, confirmaron las FDI en las primeras horas del sábado por la mañana.

El grupo terrorista palestino Yihad Islámica respondió a los dos incidentes, diciendo que estas últimas operaciones "son un nuevo golpe de seguridad al enemigo, y que deberían esperar más ataques en todas partes".

El grupo terrorista Hamas también emitió una declaración el sábado elogiando lo que llamó una "doble operación heroica" en Cisjordania, diciendo que "es un mensaje claro de que la resistencia seguirá siendo contundente, prolongada y sostenida mientras continúe la agresión brutal y el ataque a nuestro pueblo y tierra por parte de la ocupación".

En la comunidad de Karmei Zur, un terrorista se infiltró en el recinto, lo que llevó al Jefe de Seguridad a perseguir al terrorista en coche. Más tarde, el coche del terrorista chocó con el vehículo de seguridad y el terrorista fue eliminado.

Durante el enfrentamiento, un dispositivo explosivo en el coche del terrorista detonó.

Más tarde, el ejército informó que las fuerzas de seguridad seguían realizando escaneos para descartar la posibilidad de terroristas adicionales en la comunidad de Karmei Zur; el oficial al mando del Comando Central llegó a la escena del ataque terrorista y realizó una evaluación de la situación.

Mientras buscaban a los terroristas, el comandante de la Brigada Regional de Etzion sufrió heridas leves. Además, un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel resultó moderadamente herido, y un oficial de reserva que trabajaba en una comunidad cercana sufrió heridas leves.

Los dos terroristas muertos en el ataque nocturno fueron identificados como residentes de Hebrón en sus veintes. Los medios israelíes informaron que sus nombres eran Muhammad Ahsan Yakin Marka, quien fue eliminado tras la explosión en la gasolinera; y Zadi Nadal Tawfik Abu Afifa, quien fue neutralizado en Karmei Tzur.

Según informes de los medios palestinos, las FDI comenzaron a realizar arrestos el sábado por la tarde en la ciudad de Cisjordania de Hebrón.

Maariv Online y Reuters contribuyeron a este informe.