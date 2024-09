Policía pisa y hospitaliza a hermana de rehén de Gaza en protesta

Un policía pisoteó a Natalie Zangauker, la hermana menor del rehén de Gaza Matan Zangauker, durante la protesta semanal por la liberación de los rehenes en el Puente Kirya.

En documentación publicada en línea, se puede escuchar a los manifestantes gritando "vergüenza" y "terminarás en la cárcel" al policía.

Zangauker, de 19 años, fue trasladada al Centro Médico Sourasky, donde publicó un video diciendo: "Ni siquiera un oficial de policía me detendrá de protestar en nombre de Matan y los demás rehenes."

Tres personas fueron arrestadas en las protestas en Tel Aviv después de bloquear la carretera en la intersección entre Shaul Hamelech y Menachem Begin, reportó la Policía de Israel el sábado por la noche.

Según la policía, a los organizadores de la protesta se les había dado la aprobación bajo ciertas condiciones para llevar a cabo la protesta en la intersección de Kaplan, la cual un grupo de manifestantes desobedeció. La policía dijo que los manifestantes se dirigieron hacia Ayalon Sur, "poniendo en riesgo vidas humanas mientras los vehículos se movían a alta velocidad en la carretera."

La ex rehén Ilana Gritzewesky con su compañero Matan Zangauker, que permanece cautivo en Gaza, 22 de junio de 2024. (credit: courtesy of the Hostage Families Forum)

En mayo, Natalie fue citada para ser interrogada después de una protesta tumultuosa. Después de que Natalie dejara la interrogación, su madre, Einav, habló a las multitudes a través de un megáfono, diciendo: "Desafortunadamente, no solo Hamás nos está abusando, el gobierno israelí también nos está abusando. Siempre estamos dispuestos a responder a las llamadas de la Policía de Israel, somos ciudadanos respetuosos de la ley, pero la policía utiliza una violencia y fuerza irrazonables contra nosotros, las familias de los rehenes, y contra los ciudadanos que luchan junto a nosotros por el regreso de los rehenes."

Arrestos de médicos voluntarios en protestas

El Dr. Vladimir Tank, subdirector del departamento de trasplantes del Centro Médico Rabin-Beilinson, quien se ofreció como voluntario para ayudar en la protesta, fue arrestado en la protesta cuando intentaba ayudar a Natalie con sus heridas.

זהו המעצר האלים של ד״ר ולדימיר טנק, סגן מנהל מחלקת השתלות שניסה לעזור לאחות של מתן צנגאוקר אדם שכל חייו מציל חיים - הוא האוייב של משטרת ישראל pic.twitter.com/HZttSrbJnK — Sharon Kidon (@sharonkidon) August 31, 2024

El Prof. Hagai Levin, director médico del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, dijo: "[Esto fue] un arresto violento de una persona que ha dedicado toda su vida a salvar vidas. Y este hombre es el 'enemigo' de la Policía de Israel." Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Según las fotos, el Dr. Tank puede ser visto siendo llevado a un auto camino a la estación de policía de Israel. El Campus Beilinson del Centro Médico Rabin y la Asociación Médica de Israel aún no han respondido a la detención.

La MK Naama Lazimi comentó sobre el incidente, diciendo: "Actualmente, el director del departamento está en el extranjero y si hay un trasplante de emergencia, ¡el subdirector no se encuentra en ninguna parte! Está en algún lugar con la policía pero no sabemos en qué estación está. Apelé al ministro de salud y a su jefe de gabinete para actuar de inmediato respecto a este tema. La decisión de la policía tiene consecuencias de largo alcance para la paz y la salud pública."

Este no es el primer incidente en el que un médico que brinda primeros auxilios durante una manifestación es arrestado. En junio, el Dr. Udi Baharav, un médico que brindaba primeros auxilios a una mujer herida durante una manifestación mientras llevaba un chaleco de doctor de alta visibilidad, fue arrestado por la policía israelí.