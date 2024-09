Bennett gana apoyo en encuestas; Gantz supera a Netanyahu para PM

Un nuevo partido liderado por el ex primer ministro Naftali Bennett podría cambiar la distribución de mandatos a favor de la oposición, ya que el partido continúa subiendo en las encuestas, según una nueva encuesta publicada por Maariv el viernes.

La encuesta indicó que un partido liderado por Bennett ganaría 23 escaños, dos más que la encuesta anterior hace dos semanas.

Un análisis de los datos mostró que la mayoría del apoyo al partido vendría de votantes indecisos (nueve escaños) y de aquellos que actualmente respaldan al Partido de Unidad Nacional de Benny Gantz o a Yisrael Beytenu de Avigdor Liberman (cinco y cuatro escaños, respectivamente).

El nuevo partido de Bennett quitaría 19 escaños a la actual oposición, dejándoles solo con 40 escaños proyectados en comparación con los 59 proyectados actualmente.

Sin embargo, si Bennett se uniera al bloque de la oposición, le daría una mayoría de coalición de 63 escaños, ya que, según la encuesta, cuatro escaños más irían al nuevo partido de Bennett que encabeza el bloque. Sondeo de Maariv que muestra la paridad entre el Likud y la Unidad Nacional, 30 de agosto de 2024. (credit: MAARIV)

La encuesta también mostró que el Likud perdió un escaño esta semana, mientras que la Unidad Nacional ganó una cantidad similar, estabilizándose en un número igual de 21 escaños.

También se registraron varios otros cambios importantes, aunque la diferencia en el equilibrio de bloques fue insignificante: 51 para los partidos de la coalición contra 59 para la oposición y 10 escaños para los partidos árabes.

Por primera vez en varias semanas, Gantz volvió a liderar al primer ministro Benjamin Netanyahu para el cargo de primer ministro, con un 40% de apoyo, en comparación con el 39% (otro 21% aún no tiene una opinión formada).

Frente al líder de la oposición y presidente de Yesh Atid, Yair Lapid, Netanyahu lidera con un 46% frente al 34%, pero Bennett gana a Netanyahu por un margen considerable de 14 puntos porcentuales: 49% de apoyo para Bennett frente al 35% para Netanyahu.

Si las elecciones se celebraran hoy

En respuesta a la pregunta: Si hubiera elecciones para un nuevo Knesset hoy, ¿por quién votarías?

Los resultados fueron los siguientes: El Likud, liderado por Netanyahu, recibió 21 escaños, disminuyendo de 22 en la encuesta anterior. El Partido de la Unidad Nacional recibió 21 escaños, un aumento de 20. Yisrael Beytenu obtuvo 15 escaños, un aumento de 14. En cuanto a Yesh Atid, el partido recibió 14 escaños, una disminución de 15. Los Demócratas (Labor y Meretz), liderados por el mayor general (res.) Yair Golan, permanecieron en nueve escaños.

Otzma Yehudit, el partido de extrema derecha liderado por Itamar Ben-Gvir, recibió nueve escaños, disminuyendo de 10. Shas, liderado por Arye Deri, se mantuvo en nueve escaños.

United Torah Judaism, liderado por Yitzchak Goldknopf y Moshe Gafni, obtuvo ocho escaños, un aumento de siete. Hadash-Ta'al, presidido por Ayman Odeh y Ahmed Tibi, recibió seis escaños, un aumento de cinco.

Ra'am, liderado por Mansour Abbas, bajó a cuatro escaños de cinco. El Partido Sionista Religioso, liderado por Bezalel Smotrich, mantuvo su resultado de cuatro escaños en la encuesta.

Según la encuesta, el bloque de la coalición tendría 51 escaños (52 la semana pasada), el bloque de la oposición 59 (58 la semana pasada) y los partidos árabes 10.

En respuesta a la pregunta: Si las elecciones al Knesset se celebraran hoy y un nuevo partido liderado por Naftali Bennett estuviera compitiendo, ¿por cuál partido votarías?

Los resultados fueron los siguientes: Un nuevo partido liderado por Bennett recibió 23 escaños, el Likud 19, la Unidad Nacional 14, Yesh Atid 11, Yisrael Beytenu nueve, Shas nueve, Otzma Yehudit ocho, Judaísmo Unido de la Torá siete, los Demócratas seis, Hadash-Ta'al seis, el Partido Sionista Religioso cuatro y Ra'am cuatro.

En tal situación, la encuesta mostró que el bloque de coalición tendría 47 escaños, en comparación con 40 para la oposición, 23 para Bennett y 10 para los partidos árabes.

Pasando a otro hallazgo destacado en esta encuesta, el público tiende a apoyar la ceremonia conmemorativa nacional para la masacre del 7 de octubre organizada por familiares de los rehenes, familias en duelo, evacuados y sobrevivientes. El público prefiere esta ceremonia sobre la iniciada por el gobierno.

Según la encuesta, la ceremonia conmemorativa nacional recibió un 45% de apoyo, mientras que la ceremonia conmemorativa gubernamental, estatal, abogada por la Ministra de Transporte Miri Regev, solo obtuvo un 16% de apoyo. Otro 26% respondió que no era momento para ceremonias y un 13% no tenía opinión.

El desglose mostró una clara división entre la oposición y la coalición. Una mayoría absoluta de los votantes de los partidos de la oposición (68%) apoyaron la ceremonia privada, en comparación con el 46% de los votantes de los partidos de la coalición que apoyaron la ceremonia del gobierno.

Los Laboratorios de Investigación Lazar, liderados por el Dr. Menachem Lazar y en colaboración con Panel4All, llevaron a cabo la encuesta para Maariv.