Tel Aviv se convierte en epicentro de protestas por acuerdo de rehenes

Los manifestantes bloquearon la entrada a Jerusalén el domingo por la noche mientras otros marchaban por las calles de Tel Aviv cargando ataúdes, protestando por el abandono de los rehenes después de que las FDI confirmaran que los cuerpos de seis rehenes habían sido recuperados de Gaza.

La multitud en protesta se ha trasladado desde Jerusalén a Tel Aviv, con la policía logrando despejar la entrada a Jerusalén después de más de dos horas de bloqueos.

Según el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, trescientas mil personas se han reunido en Tel Aviv en una protesta masiva, exigiendo un acuerdo de rehenes inmediato antes de que más rehenes sean asesinados por Hamas.

Quince manifestantes han sido arrestados por la policía, reportó N12.

La Protesta de Mujeres por los Rehenes bloqueó la Autopista Ayalon el domingo por la noche, sosteniendo grandes carteles de rehenes. Los manifestantes han prendido hogueras en la autopista Ayalon, informó N12.

Una oficial de policía resultó herida durante los intentos de desalojar a los manifestantes de la autopista Ayalon, fue llevada al hospital para recibir tratamiento adicional.

Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov y Ori Danino estuvieron vivos en cautiverio durante casi 11 meses, antes de ser asesinados en cautiverio poco antes de que las fuerzas del IDF alcanzaran su ubicación, según una evaluación inicial del IDF, informó el IDF el domingo.

Se convocaron huelgas en docenas de lugares alrededor del país el domingo por la noche, después de que los manifestantes se hubieran reunido en cruces y bloqueado carreteras alrededor del país el domingo por la mañana.

Los manifestantes continúan en el cruce de Ra'anana, en la autopista 4, exigiendo un acuerdo ya. (credit: Micha Vardi )

Familiares de rehenes, el jefe del sindicato laboral Arnon Bar-David, el jefe del Movimiento de Kibbutz y otros tenían previsto hablar en un escenario principal afuera de la sede del IDF Kirya el domingo por la noche, en una protesta organizada por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

La policía reprimió la protesta en la autopista Ayalon

La diputada Naama Lazimi resultó herida cuando la policía lanzó granadas aturdidoras en Ayalon para evacuar a los manifestantes, según un comunicado emitido por su oficina.

Lazimi fue golpeada por una granada arrojada hacia ella y arrojada al suelo, requiriendo tratamiento médico.

Un comunicado de la Policía de Israel instó a los manifestantes a "evacuar las calles inmediatamente y disolver la protesta ilegal que está infringiendo la libertad de movimiento de otros".

La policía también informó que Ayalón sur ha sido reabierto para los conductores.

Tras horas de protestas y 29 detenidos, la policía israelí confirmó que todos los manifestantes habían sido desalojados de la zona y que Ayalón Norte y Sur volvían a estar plenamente operativos.