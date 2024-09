Policía revela: 3 de cada 4 víctimas de asesinato en Israel son árabes

A pesar de representar el 21% de la población de Israel, el público árabe ha representado el 73% de las víctimas de asesinato en los últimos años. Según datos publicados a solicitud de la Asociación por la Libertad de Información, entre 2018 y 2023, 712 de las 981 personas asesinadas eran árabes, informó Ynet el jueves.

Estos nuevos datos policiales abordan cómo crecen estos números cada año, qué áreas son propensas a desastres y qué se puede aprender sobre la identidad de las víctimas femeninas.

A pesar de la pandemia de COVID-19 y los extensos bloqueos, 2020 aún mostró un aumento en los asesinatos de árabes en comparación con años anteriores.

Se registró una disminución inusual en 2022, cuando el gobierno de Bennett-Lapid comenzó la implementación de su plan para erradicar el crimen en la sociedad árabe, y el número de personas asesinadas disminuyó ligeramente. Sin embargo, esto no ha sido el caso desde el regreso del gobierno de Netanyahu, con el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir a la cabeza: el número de personas asesinadas en la sociedad árabe en 2024 es de 149 hasta el 23 de agosto.

Los datos policiales para los años 2018-2023 también mostraron la distribución de casos de asesinato en la sociedad árabe en todo Israel. De los 229 asesinatos cometidos en la región norte, 134 se cometieron solo en Haifa. Además, el informe mostró 176 personas en la región central, 44 en el sur, 36 en Jerusalén y 31 en Tel Aviv. Se encontraron 61 casos cometidos en ubicaciones no especificadas, principalmente en carreteras interurbanas, y un incidente en el que un ciudadano árabe fue asesinado en Cisjordania.

"No sorprende que las ciudades mixtas estén en esta lista", dijo Shahira Shelbi, directora ejecutiva conjunta de la "Iniciativa Abraham", una organización sin fines de lucro que trabaja por la integración y la igualdad entre judíos y árabes en Israel. "La población árabe en estas ciudades sufre de negligencia y discriminación. Los sistemas educativos y de vivienda no son buenos y el crimen no es algo nuevo allí. Sabemos que las familias del crimen crecieron en estas ciudades. Al principio eran parte de las familias del crimen judío y con el tiempo se volvieron independientes".

Según el informe, la mayoría de los asesinados en la sociedad árabe en 2018-2023 fueron hombres, llegando a 630. Sin embargo, las 82 mujeres árabes asesinadas durante este periodo también ilustran la brecha con la sociedad judía, durante la cual solo fueron asesinadas 56 mujeres.

El área donde se asesinaron a más mujeres árabes fue el norte de Israel, con 26 víctimas, 15 de ellas de Haifa. La única localidad dentro del distrito norte que tuvo más víctimas femeninas que masculinas fue Nof HaGalil, con tres víctimas femeninas contra una masculina.

En el centro de Israel, fueron asesinadas 23 mujeres durante estos años, así como seis mujeres adicionales en el sur del país.

"El número de mujeres asesinadas en la sociedad árabe ha aumentado en los últimos años, aunque estamos encontrando menos casos de asesinatos que alguna vez fueron definidos 'por motivos de honor familiar' como era la costumbre en el pasado", explicó Shelby. "Solíamos ver casos donde un hombre asesinaba a su pareja, por ejemplo, debido a una disputa de divorcio, pero eso ha cambiado. Hoy, en lugar de que la pareja los asesine, contrata a un asesino por unos miles de shekels para hacerlo".

"A veces es una mujer quien tomó un préstamo y no pudo devolverlo, a veces son asesinatos por venganza o para transmitir un mensaje. Es decir, la hija o esposa de la persona que debe dinero es asesinada. Y también hay mujeres que fueron asesinadas después de entrar ellas mismas en el círculo del crimen. Una mujer que se dedica al tráfico de drogas o armas puede ser eliminada como cualquier otro hombre que participe en una actividad similar."

La Policía de Israel declaró: El enfoque para hacer frente a la violencia y el crimen en la sociedad árabe se expresa en la eliminación de la sociedad de decenas de objetivos, incluidos miembros de organizaciones criminales, a través de detenciones hasta el final de los procedimientos, sentencias de prisión reales, incautaciones ilegales y confiscaciones de propiedades. Las investigaciones de casos de asesinato se realizan en aras de la paz y seguridad pública, independientemente del origen y la religión de la víctima. Al mismo tiempo, hacer frente a la violencia en la sociedad árabe no es exclusivo de la policía, y solo un cambio arraigado que vendrá desde dentro de la sociedad árabe en Israel, en la educación, la cultura, la cooperación con la policía, el rechazo de normas inválidas y acciones activas por parte de la dirigencia, llevarán al cambio deseado.