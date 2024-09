Huelga de maestros amenaza el año escolar de 2.4 millones de estudiantes

Las escuelas secundarias no comenzarán el domingo 1 de septiembre, y las clases serán suspendidas, anunció la asociación de profesores tarde el sábado por la noche.

El presidente de la Asociación de Profesores de Escuelas Secundarias, Ran Erez, declaró formalmente una huelga para el 1 de septiembre después de que las negociaciones sobre salarios y contratos de los profesores no lograran llegar a un acuerdo.

Erez se reunió con el presidente de las Autoridades Locales, Haim Bibas, y con el Ministro de Educación, Yoav Kisch, en un último esfuerzo por evitar la huelga antes de que fuera oficialmente declarada.

El Ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, acusó a Erez de jugar a juegos de poder y apeló a los profesores para que no procedieran con la huelga.

Originalmente, unos 2.4 millones de estudiantes estaban programados para regresar a la escuela el domingo después de las vacaciones de verano, pero la mayoría de los estudiantes de secundaria se quedarán en casa.

Un vehículo de la POLICÍA circula por una carretera cerca de Meron, en el norte del país, mientras un incendio forestal hace estragos tras el lanzamiento de cohetes desde Líbano el pasado viernes. A pesar de sus afirmaciones, Hezbolá está tratando claramente de provocar a Israel para que entre en u (credit: David Cohen/Flash90)

El sindicato de maestros de Israel anunció que las escuelas en ciertas regiones del norte y sur estarán exentas de la huelga planeada debido a las circunstancias excepcionales de la guerra en Gaza y los ataques de Hezbollah.

En el sur, las áreas de consejo de Sdot Negev, Sha'ar HaNegev, Sderot, Ofakim, Netivot, Merhavim y Eshkol estarán excluidas de la huelga, y en el norte, las escuelas en Kibbutz Kabri y Majdal Shams, la Escuela Secundaria de la Galilea Occidental y la Escuela Secundaria Nofey Golan estarán exentas, según su anuncio.

El efecto del 7 de octubre en la educación

El Ministerio de Educación informó que alrededor de 514,000 estudiantes se han inscrito para el próximo año escolar en escuelas secundarias y 335,000 en escuelas intermedias.

El sindicato de maestros ha estado en un punto muerto en las negociaciones con los ministerios de Educación y Finanzas durante semanas, exigiendo aumentos salariales retroactivos y otros beneficios que acordaron antes del inicio del último año escolar pero que se pospusieron debido al ataque de Hamas el 7 de octubre y la guerra. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El sindicato también está buscando un acuerdo salarial colectivo, mientras que el gobierno ha presionado por contratos individuales para los profesores en medio de un déficit presupuestario.

El Ministerio de Educación enfrentó un recorte de 38 millones de NIS en julio como resultado de las asignaciones a los esfuerzos de guerra.

Apoyo a la comunidad docente durante las huelgas

En su declaración anunciando la huelga, Erez dijo: "Continuaremos la lucha todo el tiempo necesario. Cuidaremos y apoyaremos a la comunidad de profesores y administradores durante esta lucha."

Hablando en el Canal 13 durante el fin de semana, Kisch acusó a Erez de "llevar a una huelga completamente innecesaria. Hace un año, llegamos a acuerdos, nos dimos la mano y comenzamos el año exactamente en el mismo punto que ahora. Cumplí todos los compromisos. Me aseguré de que todo el marco presupuestario del Tesoro fuera entregado a los profesores y que ni un solo shekel disminuyera a pesar de las sanciones y el año difícil. Tenemos un excelente acuerdo que se encuentra dentro del mismo marco presupuestario; ni un solo shekel disminuirá."

El sábado por la noche, antes de dirigirse a la reunión nocturna con Erez, Kisch llamó a la huelga "irresponsable" y lo acusó de usar a los estudiantes como "peones".

Al preguntarle si era seguro que los estudiantes regresaran a la escuela en el Norte mientras Hezbollah continuaba atacando, Kisch dijo: "Este es el desafío principal, y por esa razón, estamos trabajando en estrecha colaboración con el Comando del Frente Interno y las autoridades locales, y operaremos de acuerdo con las directivas del Comando del Frente Interno."

David Brinn contribuyó a este informe.