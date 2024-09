Fuerzas de seguridad frustran un ataque con coche bomba en un asentamiento israelí en Cisjordania

Las fuerzas de seguridad frustraron un ataque terrorista el lunes, en el que se había colocado una bomba en un coche en la entrada del asentamiento israelí de Ateret en Cisjordania, dijo el Concejo Regional de Binyamin.

Más tarde, las FDI dijeron que las tropas estaban en la escena, y la Policía señaló que sus zapadores estaban operando allí.

El jefe del Concejo Regional de Binyamin, Israel Gantz, dijo tras el evento que "el terrorismo en Judea y Samaria requiere una acción militar, tal como en Gaza y Rafah".

"Otro gran milagro tuvo lugar esta mañana al frustrar un coche bomba", dijo citado por los medios israelíes el jefe del consejo local de Beit El, Shai Alon.

"Este es el tercer coche bomba en solo tres días", señaló, añadiendo que "la amenaza de dispositivos explosivos... es mayor aquí que nunca".

Además, afirmó que la operación actual de las FDI en Cisjordania, particularmente en Jenin, debería expandirse a toda Cisjordania.

Tercer coche bomba en Cisjordania

El viernes, un coche bomba estalló en una gasolinera en la intersección de Gush Etzion en Cisjordania, hiriendo a dos personas.

Al mismo tiempo, un terrorista embistió a un guardia de seguridad en Karmei Tzur en Cisjordania, después de lo cual el coche explotó con el terrorista adentro.

En los últimos días, las Fuerzas de Defensa de Israel han estado llevando a cabo una extensa operación contra el terrorismo en las localidades de Tulkarm y Jenin en Cisjordania.

La operación militar, que comenzó la semana pasada, fue iniciada en respuesta a los recientes ataques terroristas y al intento de atentado suicida que ocurrió en Tel Aviv el 18 de agosto, el cual se sospecha fue planeado en la zona de Tulkarm.

Gadi Zaig, Danielle Greyman-Kennard y Joanie Margulies contribuyeron a este informe.