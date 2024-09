Reservista de las FDI arrestado por disparar a árabe en Jerusalém

Un reservista de las FDI fue arrestado en Jerusalén después de usar su arma autorizada por las FDI a principios de agosto para disparar contra un hombre árabe en un parque en lo que la Policía de Israel y el Shin Bet llaman un ataque "nacionalista".

La policía reveló que su arresto se extendió, la investigación se completó y se espera una acusación en cualquier momento.

A principios de agosto, un reservista de las FDI de 34 años salió de su casa armado con un arma que mantenía como parte de su servicio de reserva. Fue a un parque cercano, Hamesila Park, con el único objetivo de encontrar a una víctima de origen árabe y atacarla.

Sospechoso seleccionó meticulosamente a las víctimas

Cuando el sospechoso identificó a una posible víctima, lo sentó en un banco junto al camino y comenzó a interrogarlo mientras sostenía el arma en su cuerpo.

El PARQUE MESILA, de unos 6 km. de longitud, es un símbolo de convivencia para los habitantes de Jerusalén (credit: MARC ISRAEL SELLEM)

Después de que el sospechoso se convenció de que la víctima era de origen árabe, sacó su arma e intentó dispararle, pero la víctima logró desviar el arma hacia abajo y huir del lugar.

El sospechoso luego continuó en su búsqueda de una persona árabe para atacar, preguntando a transeúntes dónde puede encontrar a un árabe.

La víctima informó inmediatamente el incidente a la policía, y el sospechoso fue arrestado poco menos de una semana después.

En su investigación, el sospechoso afirmó que había disparado un "disparo de disuasión" a la víctima, a pesar de las pruebas contradictorias recopiladas por investigadores del Departamento de Policía de Jerusalén y el Shin Bet.

Después de que se extendió el arresto del sospechoso, un tribunal de ley puso el caso bajo orden de silencio. La declaración del fiscal fue presentada al tribunal el jueves antes de la acusación esperada. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"El Servicio General de Seguridad y la Policía de Israel toman muy en serio las amenazas a vidas inocentes hechas sobre una base racial e ideológicamente motivada por aquellos a quienes se les ha confiado armas para proteger la seguridad del estado y las consideran actos de terrorismo, con todo lo que implica", dijeron la Policía de Israel y el Shin Bet en un comunicado conjunto.