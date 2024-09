Padre de rehén critica a Netanyahu: “¿Estás satisfecho, Bibi?”

El primer ministro Benjamin Netanyahu sigue diciendo lo que no traerá un acuerdo de rehenes pero no dirá lo que es necesario para que ocurra un acuerdo de rehenes, según Eli Elbag, padre de Liri Elbag, uno de los soldados observadores de las FDI tomado como rehén el 7 de octubre.

Elbag, hablando con Channel 12 News en las protestas masivas en Tel Aviv que se extendieron por todo el país el lunes después de que se encontraran seis cuerpos de rehenes en la Franja de Gaza menos de una semana después de ser asesinados por Hamas.

"Mira a la nación," dijo Elbag. "¿Qué más quiere Bibi? ¿Quiere que nos echemos encima aceite y nos quememos? ¿Qué quiere, que quememos los edificios? ¿Qué más quiere?"

Concentración de israelíes en Tel Aviv para pedir la liberación de todos los rehenes de la Franja de Gaza, 2 de septiembre. (credit: TOMER NEUBERG/FLASH90)

Dijo que mientras Netanyahu repite lo que no es aceptable para llevar adelante un acuerdo de rehenes, no ha dicho lo que es, de hecho, necesario. "Di [lo que quieras], maldición," dijo.

Críticas a la decisión del Corredor de Filadelfia

En respuesta a aquellos que dicen que las protestas en todo el país y la huelga nacional están motivadas políticamente, él dijo: "Deberían sentir vergüenza, quienes dicen que esto es político. Si alguien piensa que la seguridad del país es política, que se vaya al infierno".

Cuando el periodista del Canal 12 le preguntó sobre sus pensamientos acerca de la decisión del gobierno respecto al Corredor de Filadelfia, Elbag dijo: "¿Catorce kilómetros? ¿A quién quiere engañar? Puede engañar a su hijo, quien está sentado allá en Miami. No puede engañar a los ciudadanos. No nos puede engañar con esos 14 kilómetros. No hemos estado allí en 20 años. ¿De qué estás hablando, Sr. Bibi?"

De hecho, Yair Netanyahu, de 33 años, ha estado viviendo en Miami desde abril de 2023 y está protegido por el Shin Bet a un costo anual estimado de aproximadamente 2.5 millones de shekels. Pasó la mayoría de los últimos meses de guerra en Miami.

"Estamos recibiendo a nuestros soldados, uno tras otro, en ataúdes," concluyó Elbag, aún dirigiéndose a Netanyahu. "¿Estás feliz?"