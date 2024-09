Lapid dice que no estrechará la mano de Ben-Gvir y lo llama "partidario del terrorismo"

El líder de la oposición, el MK Yair Lapid, dijo en una rueda de prensa en el Knesset en Jerusalén el miércoles que no dará la mano al Ministro de Seguridad Nacional, el MK Itamar Ben-Gvir, ya que "no da la mano a los partidarios del terror".

El comentario llegó después de que el MK Benny Gantz fuera fotografiado el lunes por la noche dándole palmaditas en la espalda a Ben-Gvir y estrechándole la mano en la boda de la hija de Motti Babchik, el jefe de gabinete del Ministro de Vivienda Yizhak Goldknopf y una figura influyente en el Judaísmo Unido de la Torá.

Gantz fue criticado por participar en la boda el día de las masivas protestas contra el gobierno por la muerte de seis rehenes, cuyos cuerpos fueron recuperados durante el fin de semana. Respondió a las críticas en una rueda de prensa el martes por la noche, diciendo que creía que no había nada malo en dar la mano a rivales, y que asistió a la boda para no "humillar" a Babchik al no respetar la invitación.

Gantz fue ministro del gobierno junto a Ben-Gvir poco después del estallido de la guerra en octubre, hasta que dejó el gobierno en junio. Los dos también eran miembros del Gabinete de Seguridad Nacional.

Otzma Yehudit responde

Ben-Gvir perteneció al movimiento de extrema derecha Kach cuando era adolescente. El movimiento fue finalmente considerado una organización terrorista y declarado ilegal. Ben-Gvir fue acusado 53 veces y condenado ocho veces, incluidas dos condenas por apoyar a una organización terrorista.

El hombre menos adecuado para el puesto. Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir (credit: Yonatan Zindel/Flash90)

El partido Otzma Yehudit de Ben-Gvir respondió: "Yair Lapid, quien formó un gobierno con la ayuda de partidarios del terror del Movimiento Islámico, que se niegan a condenar el asesinato de soldados y apoyan el terrorismo, no tiene derecho a predicarle al ministro Ben-Gvir y a los miembros de Otzma Yehudit. Yair, continúa estrechando la mano de los partidarios del terror [MK Ahmad] Tibi, [MK Mansour] Abbas y el resto de los amigos que tanto amas".