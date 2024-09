¿Qué sigue para las FDI? Jefe de Fuerzas Terrestres, Tamir Yadai, renuncia

El Mayor General Tamir Yadai, jefe del Comando de Fuerzas Terrestres de las FDI, renunciará a su cargo por razones personales, informó Walla el martes.

Yadai informó al Jefe de Estado Mayor Teniente General Herzi Halevi de su intención de renunciar en las próximas semanas. El Ministro de Defensa Yoav Gallant ha aprobado la solicitud.

El Estado Mayor General de las FDI ha estado en alerta máxima recientemente debido a la guerra en Gaza, discusiones sobre el intercambio de prisioneros y otros cambios previstos dentro del Estado Mayor General.

Yadai era considerado un candidato futuro para el puesto de subjefe de Estado Mayor. Sin embargo, según las evaluaciones, el actual subjefe, el Mayor General Amir Baram, no se espera que termine su mandato pronto.

Ante la renuncia de Yadai, Halevi designará un nuevo jefe del Comando de Fuerzas Terrestres, aumentando la probabilidad de que el Comandante del Comando del Norte, el Mayor General Ori Gordin, sea designado como próximo Subjefe de Estado Mayor.

Es importante tener en cuenta que recientemente ha habido críticas sobre la conducta de Gordin como Comandante del Comando Norte durante el conflicto con Hezbollah.

Historia de Yadai en las FDI

Yadai, un oficial altamente respetado en el establecimiento de defensa, comenzó su servicio en las FDI en 1988 como combatiente en el Batallón 51 y desde entonces ha ascendido en los rangos.

Comandó el Batallón 13 y la Unidad Egoz, se convirtió en comandante de la Brigada Golani a una edad temprana y emergió como uno de los principales comandantes de campo.

Después de la Segunda Guerra del Líbano, se le dio el mando de la Formación Edom. Desde entonces, ha comandado la División de Judea y Samaria, el Comando de la Retaguardia, el Comando Central y, finalmente, en su último cargo, las Fuerzas Terrestres. Es considerado una de las mentes más brillantes del Estado Mayor General.

Al comienzo de la guerra, Yadai fue uno de los generales que abogaron por maniobras terrestres y mostró confianza en las fuerzas de reserva.

En los últimos seis meses, ha trabajado en mejorar las capacidades de las fuerzas terrestres y ha avanzado en los planes estratégicos de adquisiciones para las fuerzas terrestres.