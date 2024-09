Países musulmanes no responderán al llamado de Erdogan, predice experto

Después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan pidiera el sábado a las naciones musulmanas que se unieran contra la "amenaza de la expansión israelí" en Oriente Medio, afirmando que Israel tiene como objetivo conquistar países en la región, el experto en política turca, el Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, descartó la posibilidad de tal unión.

El Dr. Yanarocak, nacido y criado en Turquía, es un experto en política turca, en las relaciones Turquía-Israel, y es investigador en el Centro Dayan de Estudios del Medio Oriente y África en la Universidad de Tel Aviv.

"Durante varios años, Erdogan ha enfatizado la importancia de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI)", dijo Yanarocak. "No es ningún secreto que quieren hacer que esta organización sea más influyente. Su visión se centra principalmente en la toma de decisiones conjuntas por parte de todo el mundo musulmán, con el objetivo de implementar una agenda unida. Por supuesto, Erdogan siempre utiliza Gaza como un problema que debe abordarse. Esto no me sorprende en absoluto".

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habla durante una declaración conjunta a los medios de comunicación en Bagdad, Irak, 22 de abril de 2024. (credit: AHMAD AL-RUBAYE/Pool via REUTERS/File Photo)

El mundo islámico sigue dividido

El Dr. Yanarocak continuó, "Con todo respeto, y hay respeto, existen divisiones muy profundas dentro del mundo musulmán. Sabemos bien que la OCI típicamente toma decisiones simbólicas y cada país musulmán tiene diferentes intereses. Por ejemplo, Arabia Saudita y los EAU tienen diferentes intereses a los de Irán o Pakistán. Turquía también tiene su propia política exterior y quiere utilizar la OCI para aumentar la presión política que desea. No creo que esto sea factible porque las naciones musulmanas no ven las cosas desde la misma perspectiva."

En cuanto a Aysenur Ezgi Eygi, una activista de derechos humanos con ciudadanía tanto estadounidense como turca que fue asesinada cerca de Nablus, Yanarocak dijo: "El tiroteo de la civil turca en Nablus es significativo porque tenía ciudadanía estadounidense y nació en Turquía, por lo que también es turca. Erdogan está utilizando este incidente en su discurso para protestar contra las FDI. Es solo más combustible para el fuego."