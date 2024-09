Corte Suprema ordena a Levin iniciar proceso para nuevo jefe de justicia

El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó el domingo que la abstención del Ministro de Justicia, Yariv Levin, de elegir un presidente del tribunal durante casi un año era ilegal, y le ordenó iniciar el procedimiento para nombrar un nuevo presidente del tribunal de forma permanente.

La sentencia fue sin precedentes, ya que ningún ministro de justicia ha actuado de esta manera en el pasado, y es probable que profundice la crisis entre el ministro de justicia y el tribunal más alto de la nación.

El presidente del tribunal de Israel es nombrado por una mayoría regular en el Comité de Nombramientos Judiciales de nueve miembros, que es presidido por Levin. Tradicionalmente, el comité nombra al juez con más tiempo en el banquillo, en un proceso conocido como "antigüedad". El siguiente en la línea para convertirse en presidente del tribunal después de la jubilación de la ex presidenta Esther Hayut en octubre era Yizhak Amit.

Sin embargo, Levin se ha abstenido de llevar a cabo una votación para elegir a Amit; Amit es considerado un juez liberal, y Levin ha apoyado la candidatura del juez conservador Yosef Elron, que fue el único otro juez que solicitó el cargo. El juez Uzi Fogelman ha servido como presidente interino de la corte, pero Fogelman está listo para retirarse en octubre.

El comité encabezado por Levin ha designado aproximadamente 170 jueces desde que asumió el cargo, todos para tribunales inferiores, pero aún no ha reemplazado las vacantes dejadas por Hayut y la partida de la jueza Anat Baron en octubre, ni el puesto de Fogelman, que pronto quedará vacante también. Sin embargo, aparte del tema del presidente de la corte, los tres jueces que redactaron la sentencia del domingo - Yael Vilner, Ofer Groskopf y Alex Stein - no ordenaron al ministro de justicia iniciar el proceso para llenar estas vacantes.

La sentencia del domingo se produjo después de que el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel (MQG) presentara una petición contra Levin por abstenerse de hacer los nombramientos. Aunque la ley dice que el ministro de justicia tiene el poder de decidir cuándo convocar al comité y qué incluir en su agenda, el ministro de justicia no tiene la prerrogativa de ignorar el propósito de la ley de nombrar a un presidente de la corte, dejando el cargo permanentemente vacante, argumentó MQG.

¿Conflicto de interés o interés público?

Levin declaró en su defensa que quería alcanzar un "amplio acuerdo" sobre la identidad del próximo juez presidente, y argumentó que tenía derecho a hacerlo. Sin embargo, Vilner escribió en la mayoría de la opinión que esto no podía ser la única consideración y que el ministro de justicia estaba obligado a considerar el propósito principal de la ley también.

Levin también argumentó que los jueces tenían un conflicto de interés en el sentido de que estaban decidiendo sobre un tema que involucraba directamente a su propio tribunal. Vilner rechazó este argumento, escribiendo que los jueces no estaban decidiendo quién sería el juez presidente, sino que la necesidad de nombrar un juez presidente permanente era crucial para el público en general. El interés era, por lo tanto, un interés público y no personal por parte de los jueces, y como tal no entraba en conflicto con su capacidad para decidir sobre el tema, escribió Vilner.

Vilner añadió que el tribunal le había dado a Levin tiempo suficiente para intentar un compromiso y había hecho todo lo posible para evitar resolver el problema por decreto judicial, pero escribió que el tribunal no podía esperar más tiempo, ya que el sistema judicial estaba entrando en una "parálisis".

A diferencia del nombramiento del presidente del tribunal, que requiere una mayoría simple, el nombramiento de nuevos jueces requiere una mayoría de al menos siete de los nueve miembros del comité. La ley misma pone así un énfasis en un amplio acuerdo, y por lo tanto, la abstención de Levin de nombrarlos fue legal y no se requirió ninguna orden judicial, escribió Vilner.

El tribunal decidió que Levin debe publicar en un plazo de 14 días la lista de candidatos para el cargo, y convocar al comité para elegir al presidente del tribunal inmediatamente después.

El tribunal decidió que Levin debe publicar en un plazo de 14 días la lista de candidatos para el cargo, y convocar al comité para elegir al presidente del tribunal inmediatamente después.

Además de su cargo como líder del sistema judicial y responsable de asignar casos en el tribunal superior, el presidente del tribunal ocupa varios cargos estatutarios, como por ejemplo, elegir miembros de Comités Nacionales de Investigación.

Levin respondió criticando duramente la decisión del tribunal pero se abstuvo de decir que no respetaría el fallo. El ministro de justicia dijo que la orden "contradecía directamente la ley" y culpó a los jueces de un "severo conflicto de intereses".

Levin, el principal defensor de las polémicas reformas judiciales del gobierno en 2023, dijo que el tribunal "cínicamente se aprovechó" de su decisión de congelar la reforma después de que estallara la guerra el 7 de octubre. El ministro de justicia dijo que el tribunal había rechazado "con desprecio" una decisión de compromiso que propuso a finales de agosto, y acusó a los jueces de un "asalto violento" a las autoridades.

La sentencia fue un "bofetada sonora" para 2.5 millones de votantes de la coalición y "muchos otros que exigen la diversificación de la Corte Suprema", convirtiéndolos en "ciudadanos de segunda clase", agregó Levin.

El ministro de justicia concluyó que "no podrá trabajar con un presidente del tribunal que fue designado ilegalmente por sus amigos, y es ilegítimo a los ojos de una gran población".

MQG, el peticionario en el caso, "condenó enérgicamente" lo que dijo que eran las "palabras irresponsables" de Levin.

"Su [de Levin] respuesta descaradamente despectiva a la sentencia de la Corte Suprema es una continuación directa de su política equivocada de ignorar la ley y violar los principios de la democracia", escribió MQG.

"El Ministro Levin acusa al tribunal de tener un conflicto de intereses, pero ignora el grave conflicto de intereses en el que él mismo está envuelto como el ministro de justicia que se niega a cumplir con su deber legal. Su afirmación de que la orden es 'absolutamente contradictoria a la ley' es falsa y engañosa. El tribunal dejó muy claro cómo la interpretación de la ley por parte del ministro es la que va en contra de su lenguaje y propósito", declaró MQG.

La declaración continuó, "Acusar al tribunal de 'toma de control forzoso' es una hipocresía impactante por parte de aquellos que intentaron pisotear la independencia del poder judicial y subordinarlo a sus deseos políticos. La afirmación de que la orden es una 'bofetada en la cara' a los votantes de la coalición es una demagogia barata. El rol del tribunal es proteger el estado de derecho y los derechos de todos los ciudadanos, no complacer a un grupo político u otro".

MQG añadió, "La amenaza del ministro de no colaborar con el presidente del Tribunal Supremo, quien será nombrado legalmente, es cruzar otra línea roja que indica un completo desprecio por el principio de separación de poderes. Hacemos un llamado al ministro de justicia para que retracte sus palabras peligrosas, respete la decisión del Tribunal Supremo y cumpla con sus deberes requeridos por ley. Si no es capaz de hacerlo, debe renunciar a su cargo inmediatamente".