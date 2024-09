Encuesta: Israelíes ahora prefieren ceder Filadelfia para lograr un acuerdo

La mayoría del público israelí prefiere renunciar al control del Corredor de Filadelfia a cambio de un acuerdo de intercambio de prisioneros-rehenes (48%), en lugar de mantener el control del corredor a expensas de renunciar al acuerdo (37%), según una encuesta de Maariv publicada el viernes.

La encuesta fue realizada por Lazar Research, liderada por el Dr. Menachem Lazar, en colaboración con Panel4All.

El desglose mostró que entre los encuestados judíos-israelíes, la diferencia fue mucho menor entre aquellos que prefieren renunciar al control del corredor para llegar a un acuerdo - 44% - y aquellos que desean mantener el control del corredor incluso a expensas de no llegar a un acuerdo (42%).

Esto contradice una encuesta de KAN el lunes, que mostró que una ligera mayoría de los israelíes judíos estaban en contra de renunciar al corredor de Filadelfia para asegurar un acuerdo de rehenes (49%).

El desglose de esta votación en términos de afiliación política, basado en a quién planeaban votar en futuras elecciones, mostró un aumento de la polarización y una profunda división. Entre los votantes del partido de oposición, el 75% apoyaba ceder el control del Corredor de Filadelfia para el acuerdo, mientras que el 74% de los votantes del partido de coalición se oponían, incluso si significaba no tener un intercambio de rehenes y prisioneros. El PRIMER MINISTRO Benjamín Netanyahu muestra un mapa de la Franja de Gaza y las localidades israelíes cercanas, con las flechas señalando el Corredor Filadelfia (arriba) y el paso fronterizo de Rafah, en una rueda de prensa celebrada el lunes en Jerusalén. (credit: CHAIM GOLDBEG/FLASH90)

El partido Likud gana popularidad después del discurso de Filadelfia

Tras el "Discurso de Filadelfia" del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, el partido Likud ha ganado dos escaños adicionales esta semana, lo que significa que Netanyahu ha recuperado la ventaja sobre Benny Gantz en cuanto a quién es más adecuado para el cargo de primer ministro. Netanyahu superó a Gantz (42% vs. 40%, respectivamente). Esto ha cambiado desde la encuesta de Maariv de la semana pasada, donde Gantz lideraba a Netanyahu por 1%.

Según la encuesta, Netanyahu también supera a Yair Lapid (45% vs. 36%) y Avigdor Lieberman (43% vs. 35%).

Solo Naftali Bennett supera a Netanyahu en la pregunta de 'idoneidad para Primer Ministro', con el 49% considerándolo el candidato más fuerte, en comparación con el 34% para Netanyahu.

La encuesta también muestra que el partido de Unidad Nacional ganó un escaño, los Demócratas perdieron dos escaños y el Judaísmo Unido de la Torá perdió un escaño. En general, la coalición se fortaleció esta semana con un escaño, alcanzando los 52 escaños, en comparación con los 58 escaños del bloque de oposición. Los partidos árabes recibieron diez escaños.

¿A quién elegirían los votantes israelíes?

Tras la pregunta: "Si se celebraran nuevas elecciones hoy, ¿a quién votarías?", los resultados de los encuestados llevaron a que Likud tenga 23 escaños (21 en la encuesta anterior), Unidad Nacional con 22 (21 anteriormente), Yisrael Beyteinu con 15 (15), Yesh Atid con 13 (13), Otzma Yehudit con nueve (9), Shas con nueve (9), Partido Demócrata con ocho (10), Judaísmo Unido de la Torá con siete (8), Hadash-Ta'al con seis (6), Ra'am con cuatro (4), Sionismo Religioso con cuatro (4).

Nueva Esperanza-Derecha Unida (1.3%) y Balad (1.4%) no superaron el umbral electoral. La encuesta, realizada los días 4 y 5 de septiembre, incluyó a 506 encuestados, representando una muestra de la población adulta en Israel mayor de 18 años, tanto judía como árabe. El margen de error máximo en la encuesta fue del 4.4%.