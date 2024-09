¿Cómo le ha ido a la comunidad drusa de Israel después del ataque de Majdal Shams? - entrevista

Los drusos han vivido en Oriente Medio, incluida la Palestina pre-estatal, desde principios del segundo milenio.

Se estima que hay un millón de drusos en todo el mundo, la mayoría ubicada en Siria y Líbano. Viven principalmente en varios países separados por fronteras trazadas después de la desintegración del Imperio Otomano a principios de la década de 1920, según el Centro de Investigación Pew. También existen comunidades pequeñas en Europa y América del Norte.

En Israel, hay 150,000 drusos, un salto enorme de diez veces desde la fundación del estado en 1948, cuando eran 15,000. Según varias fuentes, el censo de 1922 registró menos de la mitad de esa cantidad (7,028) en la Palestina Mandataria, principalmente en Acre, Haifa, Tiberíades y Safed.

Un grupo religioso y étnico único, su religión esotérica se remonta al siglo XI e incorpora elementos del Islam, el hinduismo y la filosofía griega clásica.

"La religión drusa tiene sus raíces en el ismailismo, un movimiento religio-filosófico que fundó el Califato Fatimí en Egipto en el siglo X," explica la Biblioteca Virtual Judía. "Durante el reinado de al-Hakim (996-1021), surgió el credo druso, que mezclaba el monoteísmo islámico con la filosofía griega y las influencias hindúes. La proselitización activa del nuevo credo fue breve; desde alrededor de 1050, la comunidad ha estado cerrada a los forasteros", dice, señalando que la religión drusa se opone a los matrimonios mixtos y a la conversión. DRUZES RESIDENTES en Majdal Shams saludan a sus amigos y parientes drusos sirios al otro lado de la frontera. (credit: Menahem Kahana/AFP via Getty Images)

Famosamente leales al país en el que residen, los drusos han estado sirviendo en las FDI desde que nació el Estado de Israel. Al principio, servían como voluntarios; en la década de 1950, pasaron a estar sujetos al reclutamiento.

El vínculo entre los drusos y los judíos en Israel comenzó mucho antes de 1948. Muchos drusos apoyaron y ayudaron a proteger a los primeros colonos sionistas a finales del siglo XIX, e incluso algunos se unieron a la Haganá, precursora de las FDI. Lucharon junto a los judíos en la Guerra de Independencia.

Los ciudadanos drusos de Israel constituyen aproximadamente el 2% de la población, siendo comúnmente utilizada la expresión "pacto de sangre" para describir el vínculo entre los soldados judíos y drusos de las FDI.

Los drusos aún viven principalmente en el Distrito Norte, mientras que aproximadamente el 19% reside en el área de Haifa. Aunque su idioma y cultura son árabes, fueron designados en 1957 como una minoría étnica distinta a solicitud de su liderazgo. En sus primeros años, el Estado de Israel apoyó a la comunidad "concediéndoles el estatus de una comunidad religiosa oficial, con su propio consejo religioso y tribunales" ese año y "suministrando a sus aldeas una generosa cantidad de carreteras, tuberías de agua, y crédito agrícola y asesoramiento" como señala Howard Sachar en Una Historia de Israel desde el Surgimiento del Sionismo hasta Nuestro Tiempo.

Los drusos en Majdal Shams, ubicados en los Altos del Golán, son distintos de los drusos que viven más al sur, dentro de las fronteras de Israel anteriores a 1967. Antes de que Israel capturara el Golán durante la Guerra de los Seis Días, los drusos de esa región eran sirios. Desde entonces, muchos han rechazado la ciudadanía israelí por temor a sus familiares en Siria; muy pocos se han ofrecido como voluntarios para unirse a las FDI. Sin embargo, a pesar de esta distinción, el número de drusos en el Golán que aceptan la ciudadanía israelí y sirven en las FDI ha ido en aumento lentamente. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

En 2018, la Knesset a aprobado la Ley del Estado-Nación, la cual declara que Israel es el estado-nación del pueblo judío. La ley ofendió a muchas personas drusas y otras minorías israelíes.

EL 27 DE JULIO DE 2024, la comunidad drusa fue llevada involuntariamente al centro de atención debido a un desgarrador ataque terrorista.

Doce niños y adolescentes perdieron la vida a manos de Hezbollah, quienes dispararon un cohete desde Líbano hacia el norte de Israel que cayó en un campo de fútbol en el pueblo druso de Majdal Shams. Decenas de niños resultaron heridos.

Tres días después, las FDI asesinaron a Fuad Shukr, comandante principal de Hezbollah, en un ataque aéreo en los suburbios de Beirut. Según el ejército israelí, Shukr era responsable del ataque en Majdal Shams.

La revista entrevistó al alcalde de Majdal Shams, Dolan Abu Saleh, después del ataque. La entrevista, traducida del hebreo, ha sido ligeramente editada para mayor claridad.

¿Sienten los drusos, especialmente los residentes de Majdal Shams, que la respuesta militar de Israel al ataque en julio fue suficiente?

Los residentes de Majdal Shams no exigieron venganza, ni pidieron una respuesta que dañara a los inocentes y provocara una escalada adicional. Queremos paz y estabilidad, así como seguridad estratégica basada en términos claros con una garantía internacional.

¿Qué hay de la manera en que Israel está manejando la guerra actual en general?

Israel es un país avanzado en cuanto a capacidades militares, pero en las guerras no hay ganadores, solo perdedores. Durante casi un año, los israelíes han estado viviendo con incertidumbre; la complejidad de la lucha en Gaza y el daño desproporcionado a civiles y niños, que se encuentran en una situación muy difícil, han destruido por completo la imagen del país.

Por un lado, Hamás utiliza a los civiles en Gaza como escudos humanos; dañarlos sirve a los intereses de la organización terrorista porque finalmente daña la imagen del Estado de Israel a nivel internacional. Hamás tiene éxito con esta táctica una y otra vez. Por otro lado, la sociedad israelí está sangrando a causa de la horrible masacre que ocurrió el 7 de octubre, el secuestro de los rehenes que siguen en manos de los terroristas en Gaza, y la situación en el norte, que es atacado diariamente por Hezbolá.

Al final del día, esta es claramente la situación en la que se encuentra Israel.

¿Los niños de Majdal Shams continúan jugando al aire libre?

Sin duda, el grave desastre ha dejado a los niños y sus padres muy asustados. Su confianza en los sistemas de defensa israelíes ha sido destrozada y será muy difícil de reparar. Los niños juegan afuera en pequeños grupos, llorando por sus hermanos, hermanas y amigos que fueron brutalmente asesinados por el misil de Hezbollah.

¿Cuál es la relación de la comunidad drusa en Israel con sus coreligionarios en Líbano y Siria? ¿Hay fricción debido a la lealtad de los drusos israelíes al Estado de Israel?

La conexión es muy fuerte.

Los drusos en Israel tienen parientes en Líbano y Siria, y su lealtad al país en el que viven nunca ha sido motivo de fricción entre ellos. Se sabe que los drusos en todo el mundo son leales al país en el que viven.

¿Los drusos en Israel se sienten seguros sobre su futuro?

A pesar de la simpatía mostrada por Israel hacia los drusos debido a su contribución a su seguridad, los drusos aún sienten que enfrentan discriminación y sufren de una clara desigualdad en la distribución de recursos y reservas de tierras. A esto se suma la Ley del Estado-Nación, que deja a los drusos en particular, junto con todas las minorías en el Estado de Israel, aún más convencidos de que nunca serán considerados iguales a los judíos.

Esto significa que la Declaración de Independencia del Estado de Israel se ha convertido en un recuerdo del pasado, un documento que tiene varias secciones que no cuentan a los ojos de un legislador que tiende a beneficiar a un grupo mientras discrimina a otro.

¿Hay algún mensaje que le gustaría transmitir desde su comunidad?

Nosotros, los drusos, somos una comunidad muy fuerte, educada y civilizada, especialmente debido a nuestra creencia de que todos los seres humanos son iguales y tienen derecho a vivir en seguridad, con sus derechos humanos preservados y sus deberes con respecto a la libertad de los demás constituyendo una obligación moral hacia aquellas personas que también desean vivir en paz.

‘Revolución tecnológica’

Mientras tanto, mucho ha cambiado para la comunidad a lo largo de las décadas.

Hace cuatro años, se inauguró el Centro de Empoderamiento de Alta Tecnología Druze (DTEC), el primero de su tipo, en Usfiya, un pueblo de mayoría drusa en el norte de Israel, gobernado por un consejo local. Fue idea de Koftan Halabi, un destacado líder druso y fundador del Instituto Tecnológico para el Empoderamiento del Soldado Druso.

Como resultado, “puedo decir con orgullo que más de 120 graduados del centro, nombrado en honor al fallecido líder druso Sheikh Amin Tarif, han comenzado a trabajar en centros de alta tecnología”, dijo Halabi a la revista. “Incluyen 34 probadores de software para control de calidad; 15 administradores de redes con Cisco, el líder mundial en tecnología de la información y redes; 25 especialistas en ciberseguridad que trabajan con Microsoft; 20 especialistas en seguridad cibernética que trabajan con el Technion; y 30 probadores de software del Ministerio de Trabajo”.

El 12 de septiembre, habrá una ceremonia especial para 20 recientes graduados del programa de ciberseguridad.

Según Halabi, el 83% de los jóvenes drusos en Israel sirven en las FDI, y el 90% de las jóvenes mujeres participan en Sherut Leumi (Servicio Nacional) o en el ejército. A lo largo de los años, han muerto en combate 478 soldados drusos, incluidos 11 que han caído desde el 7 de octubre.

Halabi fue uno de los doce galardonados con el Premio al Voluntariado de 2023 por el presidente Isaac Herzog el pasado junio.

"Los jóvenes drusos ahora tienen el potencial de participar no solo en la seguridad del Estado de Israel, sino también en su prosperidad y desarrollo", dijo Halabi a la revista. "He actuado y seguiré actuando diligentemente por el Estado de Israel y la comunidad drusa".

La Asociación de Veteranos Drusos para el Avance del Soldado Druso en Israel explica en su literatura que "el establecimiento del instituto tecnológico para empoderar a los soldados drusos está perfectamente alineado con la misión nacional declarada por el Estado de Israel, y refleja la aspiración de la asociación de actuar de manera significativa para reducir las brechas económicas y sociales que existen entre las comunidades minoritarias y el público judío" en cuanto a educación superior e integración en la economía y la industria, especialmente en diversos campos de alta tecnología y tecnología.

Las brechas económicas y sociales "no se deben a la discriminación. Israel no es un estado racista. Nuestros hijos simplemente se caen en las grietas", dijo Halabi. Así que decidió tomar las riendas y lanzar lo que él llama una "revolución tecnológica".

Según informó el mes pasado The Jerusalem Post, el verano pasado, después del ataque en Majdal Shams, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Tel Aviv anunció un proyecto de cooperación con DTEC, comprometiéndose con más de NIS 187,000 ($51,000). Este marca la primera cooperación entre la comunidad drusa y el gobierno taiwanés.

Halabi estaba enojado cuando, en 2018, la Knesset aprobó la Ley del Estado-Nación. Sin embargo, sigue siendo activo en los esfuerzos de hasbara (diplomacia israelí).

"Los drusos en Israel seguirán siendo ciudadanos leales. Amamos al país y seguiremos contribuyendo a él", dijo.

"Voy a Washington para representar a la comunidad drusa en la importante cumbre de la Conferencia israelí-estadounidense de este mes y para presentar a la comunidad internacional la contribución drusa a la seguridad de Israel", dijo Halabi.

"La comunidad es parte del Estado de Israel y seguirá siéndolo para siempre."