Presuntos ataques israelíes contra fuerzas apoyadas por Irán en la región siria de Hama: 16 muertos

Las defensas aéreas sirias confrontaron una "agresión" que tenía como blanco múltiples ubicaciones en la región campestre de Hama en Siria, informó el medio estatal SANA el domingo por la noche, después de informes de una explosión escuchada en la misma área.

"Nuestros sistemas de defensa aérea confrontaron los misiles de la agresión y derribaron algunos de ellos", dijo una fuente militar a la agencia de noticias SANA sin proporcionar más detalles.

Unas 16 personas murieron en el ataque en Masyaf en la Gobernación de Hama, informó la Agencia de Noticias del Estado.

Los medios estatales sirios vincularon las explosiones con Israel.

Un funcionario de salud local citado por SANA dijo que 43 personas resultaron heridas, entre ellas varias de gravedad, en los ataques.

El presidente sirio Bashar al-Assad estrecha la mano del presidente iraní Ebrahim Raisi durante la firma de un acuerdo de cooperación en Damasco, Siria, el 3 de mayo de 2023. (credit: YAMAM AL SHAAR/REUTERS)

Dos fuentes de inteligencia regionales dijeron que un importante centro de investigación militar para la producción de armas químicas ubicado cerca de Masyaf fue alcanzado varias veces. Se cree que alberga a un equipo de expertos militares iraníes involucrados en la producción de armas.

Los medios de comunicación estatales de Siria también informaron que los ataques causaron dos incendios, que los bomberos estaban trabajando para extinguir.

Medios sirios afirman responsabilidad israelí

Los medios de comunicación sirios afirman que Israel es responsable del ataque. Sin embargo, según un informe de Reuters, no ha habido ningún comentario inmediato por parte de Israel, que típicamente no comenta sobre informes específicos de ataques en Siria.

Siria es una ruta clave para que Irán envíe armas al grupo terrorista libanés Hezbollah, su proxy chiíta. Israel presuntamente ha estado atacando estas rutas de transporte. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El incidente más reciente involucró el bombardeo israelí de una instalación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Damasco a principios de abril, un ataque que provocó que Irán lanzara un gran asalto a Israel dos semanas más tarde, un ataque que Israel y sus aliados regionales principalmente frustraron.