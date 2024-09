"Construiste el túnel en el que asesinaron a mi hijo", padre de rehén asesinado dice a Netanyahu

El dolor y la ira que han permeado la sociedad israelí desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas alcanzaron un punto culminante esta semana cuando Elchanan Danino, padre del soldado caído Ori Danino, confrontó al primer ministro Benjamin Netanyahu en el shivá de su hijo. Elchanan culpó a Netanyahu por el túnel que permitió a Hamas arrebatarle la vida a su hijo, simbolizando la creciente frustración entre las familias de las víctimas que exigen responsabilidad de sus líderes.

Ori Danino, de 25 años, fue tomado como rehén por terroristas de Hamas el 7 de octubre en el festival de música Supernova. Ori, habiendo ayudado a varios asistentes del festival a escapar, regresó para rescatar a más asistentes cuando fue secuestrado por Hamas. Durante casi un año, su familia mantuvo la esperanza de su regreso seguro. Danino fue retenido como rehén por Hamas durante 11 meses y fue asesinado por el grupo terrorista la semana pasada, junto con otros cinco rehenes. Hamas los mató temiendo una operación de las FDI, ya que las tropas estaban cerca.

"Construiste el túnel donde mi hijo fue asesinado durante tu mandato", Elchanan le dijo a Netanyahu en una conversación emitida por la Radio Kan el lunes. Su acusación señaló lo que muchos en Israel ven como una falla prolongada del liderazgo en enfrentar la amenaza que representa Hamas.

Familias de rehenes expresan frustración con el liderazgo israelí

El enfrentamiento de Elchanan con Netanyahu resaltó la profunda frustración y desesperanza sentida por las familias en duelo y de rehenes en todo Israel. "Perdóname, pero has estado en el poder durante muchos años. El concreto y los dólares entraron durante tu tiempo... Les debes la vida a todos", declaró. Su acusación fue más allá de lo personal, enmarcando el largo mandato de Netanyahu como uno que permitió las condiciones para que Hamas construyera los túneles utilizados en sus ataques.

La transmisión en la Radio Kan capturó no solo el dolor crudo de Elchanan, sino también su súplica por unidad en una nación fracturada. "No merecemos esta tierra sin unidad", le dijo a Netanyahu. Para Elchanan, la falta de cohesión dentro de la sociedad israelí - exacerbada por división política y disputas - estaba en la raíz de la crisis continua del país.

El llamado de Elchanan a la introspección se extendió más allá del ámbito político, instando a Netanyahu a reflexionar sobre sus valores y liderazgo. "Cierra tu oficina durante diez minutos cada día y reflexiona sobre dónde se encuentran los valores judíos que representas. ¿Dios forma parte de tu imagen? ¿Dónde está el valor judío que aportas?" Esta súplica puso de relieve un creciente sentimiento de desilusión con el actual establecimiento político y su percibida desconexión de los valores fundamentales de la identidad de Israel.

Uno de los hermanos de Ori también expresó su angustia durante la conversación, haciendo hincapié en la santidad de la vida y la necesidad de una acción inmediata para traer a casa a otros rehenes. "No hay precio por la vida, ni por una correcta sepultura judía. Si ayuda a traerlos a casa, por favor hazlo", imploró. Como muchas familias, los Daninos vieron la muerte de su hijo como parte de un fracaso más amplio de la gobernanza y como un símbolo del precio que Israel ha pagado en su conflicto prolongado con Hamás.

Netanyahu respondió compartiendo su historia personal de pérdida, mencionando a su hermano Yonatan Netanyahu, quien murió durante el asalto a Entebbe en 1976. "Cuando tenía 22 años, asalté un avión secuestrado para rescatar rehenes, y resulté herido. Cuatro años después, mataron a mi hermano mayor. Entiendo lo que significa perder a un hermano", dijo Netanyahu.

"No, ¡tú no entiendes!" respondió el hermano de Ori. "¡Has construido tu carrera sobre la espalda de tu hermano! ¡Ya es suficiente! ¡Enterré a mi hermano!"

Los armaste con espadas, túneles y dólares. No hiciste nada", afirmó Elchanan, culpando a las decisiones del gobierno por permitir que el grupo militante se convirtiera en una amenaza más peligrosa con el paso de los años. La inacción política, argumentó, condujo a la tragedia que se cobró la vida de su hijo.

El Primer Ministro, visiblemente afectado por la confrontación, intentó explicar la compleja situación de seguridad que enfrenta Israel, enfatizando que el país está "enfrentando a monstruos", refiriéndose tanto a Hamas como a la amenaza más amplia de Irán. También reconoció el impacto que esta guerra ha tenido en la sociedad israelí, añadiendo: "Tus gritos me son familiares... No hay día ni noche - todo duele tremendamente". Sin embargo, Elchanan se mantuvo enfocado en los fracasos de liderazgo y en la urgente necesidad de acción y unidad.

A lo largo del intercambio, Elchanan volvió repetidamente al tema de la unidad, instando a Netanyahu a limpiar la política israelí y liderar con verdaderos valores judíos. "No tendrás asistencia divina a menos que muestres un verdadero corazón y valores judíos. Fuiste elegido para liderar el estado judío en la Tierra de Israel que Di-s nos ha otorgado", dijo, abogando por un regreso a los principios fundamentales que han sustentado al pueblo judío a lo largo de la historia.

Al finalizar la conversación, Elchanan dejó al Primer Ministro con un desafío: superar los juegos políticos y centrarse en salvar a la nación. "Si hubieras actuado con la misma pasión sionista que tenías a los 22 años y evitado 50 años de política, habrías eliminado a Hamas cuando eran pequeños. Esperaste, se convirtieron en un monstruo y ahora estamos sufriendo las consecuencias".

Más tarde, Netanyahu declaró en un mensaje de video grabado: "Escucho el llanto de las familias de los rehenes, y no los juzgo; estoy haciendo todo lo posible para traerlos a casa y ganar esta guerra". El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos respondió: "Si realmente hubieras escuchado, ya estarían en casa. Un acuerdo habría evitado esas reuniones desgarradoras. La única forma de ganar esta guerra es traer a los rehenes a casa".