Sentencia judicial: Autoridad Palestina debe indemnizar al trío que frustró atentados contra Israel

Según las sentencias del tribunal del Distrito de Jerusalén, la Autoridad Palestina debe pagar una compensación de 3 millones de NIS a un trío que ayudó a prevenir el asesinato de israelíes, según informaron los medios israelíes el lunes.

El trío fue encarcelado por la AP después de que cooperaron con Israel y sufrieron abusos mientras estaban en prisión, "Fueron golpeados con armas, cables eléctricos y palos".

Se ordenó a la AP pagar una enorme compensación al trío que ayudó a frustrar actos terroristas contra Israel, según varias sentencias dictadas a principios de este mes por la jueza Miriam Ilani del Tribunal del Distrito de Jerusalén.

Cada uno de los que estuvieron encarcelados después de cooperar con la seguridad israelí tiene derecho a recibir una suma de aproximadamente un millón de shekels por el grave abuso que sufrieron por parte de la Autoridad Palestina y por ser encarcelados durante más de cuatro años en los sótanos de la AP.

Árabes israelíes sostienen banderas palestinas mientras participan en una concentración del ''Día de la Tierra'', conmemoración anual del asesinato de seis ciudadanos árabes a manos de las fuerzas de seguridad israelíes en 1976 durante unas protestas contra la confiscación de tierras, en Sakhnin, e (credit: REUTERS/AMMAR AWAD)

Tortura grave y abuso

En uno de los veredictos, el demandante describió el abuso que sufrió durante su encarcelamiento por parte de la Autoridad Palestina.

"Entre otras cosas, fue golpeado en todo el cuerpo con rifles, cables eléctricos y bastones; lo colgaron utilizando el método 'Al Shabach', se le negó el sueño y acceso al baño, se le obligó a salir desnudo por la noche, y le echaron agua fría".

Otro veredicto habla de privación de sueño, rompimiento de dientes, negación de acceso al baño, ser obligado a beber jabón, así como amenazas de matar a su familia.

Expertos que examinaron a esos asistentes describen que sufren de depresión grave y dolor, así como dificultad para funcionar en situaciones sociales.

El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó en 2021 que los tribunales israelíes pueden discutir la cuestión de la compensación para colaboradores palestinos que impidieron ataques terroristas contra Israel por razones de política pública (un concepto legal que permite al tribunal contener una interpretación legal de una situación social que no estaba explícitamente regulada por la ley).

El fallo establece: "Es difícil creer que los tribunales israelíes reconocerían una defensa en la que la cooperación con Israel sea un acto de traición a favor del enemigo israelí, y que debe ser combatido. Además, esos actos de 'traición' tenían la intención de prevenir actos de terrorismo contra Israel y contra israelíes, lo cual la Autoridad Palestina se comprometió a prevenir en el acuerdo provisional".

También se mencionó en el veredicto que: "Los tribunales israelíes no deben hacer eco de una narrativa palestina que va en contra de la política pública en Israel. La Autoridad Palestina tiene derecho a proteger su seguridad y actuar contra espías y colaboradores, siempre y cuando esto no perjudique los intereses de seguridad de Israel, que dejó la responsabilidad de seguridad en manos de [la AP]".

Los abogados Barak Kedem y Aryeh Arbus, que representan a los colaboradores, dijeron: "Los eventos del 7 de octubre nos enseñaron sobre la gran deuda moral que tenemos hacia los colaboradores que nos ayudan a lidiar con el terrorismo. El hecho de que el tribunal obligara a la Autoridad Palestina a compensar a los colaboradores es un reconocimiento de su contribución y una distinción entre enemigo y aliado".