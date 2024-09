'Los Archivos Bibi' se estrenan en el Festival de Cine de Toronto

Los Archivos Bibi, el documental que presenta imágenes nunca antes vistas de la investigación criminal realizada antes de los juicios del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, se estrenó en el Festival de Cine de Toronto (TIFF) el lunes por la noche.

La película, que todavía está en desarrollo y busca financiamiento, fue producida por Alex Gibney y dirigida por Alexis Bloom.

Las imágenes incluyen entrevistas con Netanyahu, su esposa Sara y su hijo Yair, entre otros, que datan de 2016-2018.

En las imágenes, los espectadores informaron que Netanyahu afirmó no recordar los eventos presentados ante él. En otro segmento, Sara fue vista atacando verbalmente a los investigadores policiales, acusándolos de tratar en "tonterías" y de "intentar derrocar al primer ministro".

Tras la proyección del lunes, KAN informó que entre las figuras entrevistadas para el documental estaban el testigo del estado Nir Hefetz, el exjefe del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) Ami Ayalon y Avi Alkalay, exeditor de Walla y testigo en el Caso 4000.

La idea de la película comenzó cuando una fuente filtró las imágenes a Gibney y sugirió que se hiciera una película a partir de ellas. Gibney contó esto en una sesión de preguntas y respuestas después de la proyección, informó KAN.

La película no puede ser proyectada oficialmente en Israel

Respecto a la participación del reportero del Canal 13 de Israel, Raviv Drucker, uno de los productores de la película, Gibney explicó, según KAN, que la producción necesitaba a alguien en Israel con amplios conocimientos y experiencia en casos criminales.

Agregó que para proteger a la fuente como base de la película, se acordó con ella no proyectar la película en Israel. Sin embargo, Gibney señaló que la película probablemente llegaría a Israel de una forma u otra.

El lunes, Netanyahu pidió a la corte que prohíba la publicación del documental.

La solicitud fue dirigida al Estado y a Drucker, y el abogado de Netanyahu, el Dr. Amit Hadad, argumentó que publicar los interrogatorios era ilegal según la ley israelí.

La corte rechazó la solicitud de Netanyahu y ordenó al Estado y a Drucker que respondieran para el miércoles.

En 2019, Netanyahu fue acusado en los casos 4000, 2000 y 1000 de cargos de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos.

Eliav Breuer contribuyó a este informe.