Guerra con Irán: Dialéctica nuclear de un conflicto esperado - opinión

A primera vista, el equilibrio estratégico actual entre Israel e Irán favorece al estado judío. En el peor de los casos, porque representa al único adversario nuclear existente, Israel se encuentra en una posición dominante para lograr una "dominancia de escalada". Al mismo tiempo, (1) una "guerra nuclear asimétrica" podría librarse con Israel como único combatiente nuclear, y (2) Irán está cerca de convertirse en un estado combatiente nuclear de forma verificable.

¿Cómo debería proceder Israel? La única respuesta razonable es elegir una estrategia y tácticas que le ofrezcan una ventaja de negociación continua sin incurrir en riesgos de guerra inaceptables. La forma óptima para que Jerusalén asegure una "ventaja de escalada" sería enfrentarse directamente a Irán (no solo a través de sus diversos proxies yihadistas) mientras ese enemigo estatal aún no es nuclear.

Una vez que Irán lograra unirse al "club nuclear", las capacidades de Israel para manejar crisis militares podrían verse severamente limitadas o inexistentes. En ese punto incierto, cualquier posibilidad residual de Israel para una exitosa acción preventiva casi con seguridad habría desaparecido.

Aunque es necesario mantener a Irán sin armas nucleares, esto no eliminaría automáticamente la capacidad de ese adversario de infligir daño catastrófico a Israel. Incluso un Irán pre-nuclear podría hacer un uso convincente de armas de dispersión de radiación y/o lanzar misiles de combate convencionales contra el supuesto reactor nuclear de Dimona de Israel.

En un escenario concebiblemente catastrófico, Corea del Norte, como aliado de Irán, pondría sus activos nucleares a disposición operativa de Teherán. Es importante señalar que Corea del Norte ha estado involucrada previamente en asuntos militares de Oriente Medio (por ejemplo, construyó un reactor nuclear para Siria en Al Kibar que fue destruido preventivamente por la Operación Orchard de Israel el 6 de septiembre de 2007) y ahora está forjando varios "vínculos de seguridad mutua" con Rusia, liderada por Vladimir Putin. Una vista del reactor nuclear de agua en Arak, Irán 23 de diciembre de 2019. WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS (credit: REUTERS)

En su mayor parte, una guerra entre Israel e Irán sería sin precedentes o sui generis. Por lo tanto, surge una pregunta central: ¿cómo debería proceder Israel con una planificación de guerra provechosa? Deberían presentarse dos respuestas interrelacionadas y mutuamente reforzadas.

Inmediatamente, Jerusalén necesita llevar a cabo un cambio doctrinal desde la "ambigüedad nuclear deliberada" (la "bomba en el sótano") a la "divulgación nuclear selectiva" y aclarar su ampliamente asumida "Opción Sansón". Sin importar los detalles tácticos, el punto principal de cualquier opción militar israelí de último recurso no sería "morir con los filisteos" (como Sansón en el Libro de los Jueces de la Biblia), sino apoyar la credibilidad y eficacia de su disuasión nuclear.

Más específicamente, una Opción Sansón parcial pero adecuadamente divulgada revelaría que Israel ha calibrado adecuadamente remedios nucleares y que estos remedios podrían aplicarse en el punto más alto de escenarios de guerra realistas.

Si Irán ya fuera un estado enemigo nuclear, la capacidad de Israel para una defensa propia efectiva enfrentaría limitaciones tácticas abrumadoras. Pero debido a que la República Islámica todavía no es nuclear, la agresión iraní podría incluso resultar positiva para Israel. Irónicamente, una guerra creada por Irán podría ofrecer a Israel una oportunidad de última hora para prevenir o al menos retrasar la nuclearización enemiga y evitar o retrasar una guerra mucho más destructiva. En términos legales formales, este argumento se refiere a la capacidad de Israel para la "defensa propia anticipatoria."

"La seguridad del pueblo," declaró el filósofo romano Cicerón, "siempre es la ley más alta". Durante los últimos meses, Teherán ha estado desafiando a Israel como si el estado judío fuera el adversario más débil. Aun así, en cualquier búsqueda intra-guerra por la "dominación de la escalada" por parte de un Israel ya nuclear y un Irán todavía no nuclear, asumir riesgos competitivos favorecería al primero. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Desde el punto de vista del derecho internacional, la acción preventiva probablemente representaría una opción estratégica permisible para Jerusalén. Mientras que una acción preventiva "sorpresa" de Israel contra Irán involucraría múltiples y reforzantes dificultades, esas dificultades es probable que no se apliquen durante una guerra convencional en curso. Visceral y lascivamente, Irán ha declarado repetidamente su intención de atacar a Israel como "castigo". En términos legales, tal declaración abiertamente bárbara representa nada menos que una admisión de mens rea o "intención criminal".

Hay más. Incluso si Irán no estuviera en una condición de beligerancia declarada con el estado judío, una acción preventiva israelí aún podría ser legal. Israel, al igual que todos los estados bajo el derecho internacional, tiene derecho a la autodefensa existencial.

El derecho internacional no es un pacto suicida

Hoy, en una era de armamento singularmente destructivo, este código universal no obliga a Israel a exponer a sus ciudadanos a una exterminación declarada descaradamente. Cuando las hostilidades ya están en curso, el derecho legal de Israel a atacar objetivos duros iraníes seleccionados sería incuestionable. Estas hostilidades podrían incluir ataques iraníes por medio de grupos terroristas yihadistas (por ejemplo, Hamas, Fatah, Houthis, Hezbollah) contra no combatientes israelíes.

Estos son temas interdependientes. ¿Qué deberían concluir los planificadores estratégicos israelíes sobre la probable estrategia y tácticas de Irán? La respuesta "correcta" tomará en cuenta sus opiniones sobre los juicios recíprocos de Irán sobre las direcciones políticas de Israel.

¿Sugerirían estos juicios un liderazgo en Jerusalén que cree en los posibles beneficios netos de una represalia nuclear medida? ¿O sugieren un liderazgo israelí que cree que una represalia traería a la nación judía niveles intolerables de destrucción iraní convencional? Y ¿qué dirían tales juicios sobre la racionalidad del liderazgo en Teherán?

En todos los asuntos pertinentes, los cálculos de Israel deberían asumir la racionalidad adversarial. En ausencia de cálculos que comparen los costos y beneficios de todas las alternativas operativas disponibles, lo que podría suceder entre Israel e Irán seguiría siendo una cuestión de conjetura. Al mismo tiempo, la perspectiva de juicios no racionales en esta relación beligerante siempre es posible, especialmente dado que la influencia de la ideología islamista/yihadista sigue siendo tangible entre las élites de toma de decisiones iraníes.

¿Qué hay de la Guerra de Gaza? Mientras Irán y Hamas declaran que los palestinos muertos se han convertido en shahids ("mártires"), estas declaraciones políticamente inspiradas de inmortalidad nunca se aplican a ellos mismos. No sorprende que estos líderes no estén interesados en adquirir el "poder sagrado" del mártir sobre la muerte para sí mismos. Evidentemente, prefieren las circunstancias seculares de suites de hotel de cinco estrellas en Qatar, Arabia Saudita y Turquía.

Hay aún más. Las defensas activas de Israel han demostrado ser efectivas contra los ataques de misiles y drones iraníes en el pasado, pero estas defensas contra misiles nucleares tendrían que cumplir con estándares mucho más altos. En esencia, tendrían que ser "a prueba de fugas". Como resultado, las agresiones iraníes podrían ofrecer a Israel la oportunidad de última hora de evitar preempciones posteriores contra un enemigo ya nuclear.

Para Israel, el "Safety of the People" de Cicerón podría ser servido al librar una "guerra justa" contra un Irán aún no nuclear. Aunque una guerra basada en la ley y permisible seguiría creando costos monumentales humanos y materiales, sería menos catastrófica que una guerra entre dos enemigos ya nucleares (una "guerra nuclear simétrica"). Este hecho es cierto incluso si un Irán recién nuclear fuera determinadamente "menos poderoso" que un Israel conspicuamente nuclear. En cualquier escenario concebible de conflicto nuclear, incluso un Irán reconociblemente "más débil" a veces podría infligir un daño inaceptable en un Israel "más fuerte".

En resumen, aunque las dialécticas de una guerra Israel-Irán podrían involucrar escenarios y resultados sin precedentes, Jerusalén aún tendría que idear diversas estrategias y tácticas beneficiosas. Más que cualquier otra cosa, esto significa mantener a la República Islámica sin armas nucleares sin generar una guerra convencional destructiva de manera insoportable. En última instancia, Israel requiere un cambio rápido de "ambigüedad nuclear deliberada" a "divulgación nuclear selectiva" y un reconocimiento simultáneo de su "Opción Sansón".

El escritor es profesor emérito de derecho internacional en la Universidad de Purdue y autor de muchos libros y artículos académicos sobre derecho internacional, estrategia nuclear, guerra nuclear y terrorismo. Su duodécimo y último libro es "Sobreviviendo en medio del caos: La estrategia nuclear de Israel" (Rowman & Littlefield, 2016; segunda edición, 2018).