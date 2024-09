Netanyahu: Israel impondrá un alto precio a los Hutíes por el ataque

El primer ministro Benjamin Netanyahu se comprometió a cobrar un alto precio a los hutíes por su ataque con misiles contra el centro de Israel el domingo.

"Esta mañana, los hutíes lanzaron un misil tierra-tierra desde Yemen hacia nuestro territorio", dijo Netanyahu a su gobierno durante su reunión semanal.

"Deberían haber sabido a estas alturas que cobramos un alto precio por cualquier intento de hacernos daño", declaró.

"Aquellos que necesiten un recordatorio al respecto están invitados a visitar el puerto de Hodeidah", dijo Netanyahu haciendo referencia a un ataque de represalia israelí en julio.

"Cualquiera que nos ataque no escapará", dijo Netanyahu, explicando que Hamas ya ha aprendido esto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, camina frente a su despacho en la Knesset, el parlamento de Israel, en Jerusalén, el 9 de septiembre de 2024. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

De Yemen a Israel en menos de 15 minutos

El portavoz militar hutí Yahya Sarea dijo que el grupo atacó con un nuevo misil balístico hipersónico que recorrió 2,040 km en solo 11 minutos y medio. El ejército de Israel dijo que el misil cayó en una zona abierta y que nadie resultó herido.

Reuters vio humo emanando de un campo abierto en el centro de Israel, aunque no fue posible determinar de inmediato si el misil o los escombros del interceptor causaron el incendio.

Los hutíes, un grupo proxy iraní, han disparado repetidamente misiles a Israel en lo que dicen es solidaridad con los palestinos desde que la guerra en Gaza comenzó con un ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre.

Anteriormente, los misiles hutíes no han penetrado profundamente en el espacio aéreo israelí, siendo el único reportado que golpeó el territorio israelí cayendo en un área abierta cerca del puerto del Mar Rojo de Eilat en marzo.

Además de los misiles, los hutíes también han atacado a Israel con drones, incluido uno que golpeó Tel Aviv por primera vez en julio, matando a un hombre y hiriendo a cuatro personas. Ese ataque provocó ataques aéreos israelíes contra objetivos militares hutíes cerca del puerto de Hodeidah que mataron a seis personas y dejaron 80 heridos.

Israel debería esperar más ataques en el futuro "a medida que nos acercamos al primer aniversario de la operación del 7 de octubre, incluida la respuesta a su agresión en la ciudad de Hodeidah", dijo Sarea.

El subdirector de la oficina de medios de los hutíes, Nasruddin Amer, dijo en una publicación el domingo en X que el misil había llegado a Israel después de que "20 misiles fallaran en interceptarlo", describiéndolo como el "comienzo".

El ejército israelí también dijo que el domingo se dispararon 40 proyectiles hacia Israel desde Líbano y fueron interceptados o cayeron en áreas abiertas.

"No se reportaron heridos", dijo el ejército.

El ataque de los hutíes es parte de la guerra de múltiples frentes que Israel está librando con grupos proxy iraníes, incluidos Hamas en Gaza y Hezbollah a lo largo de su frontera norte.

Netanyahu le dijo al gobierno: "Estamos en una campaña de múltiples frentes contra el eje maligno de Irán que ansía destruirnos".

Prometió devolver a los 101 rehenes en Gaza. En cuanto al norte, donde ha habido una guerra transfronteriza entre las FDI y Hezbollah desde el 8 de octubre, prometió que los residentes evacuados desde entonces regresarían a sus hogares y que "el statu quo no continuaría".

"Esto requiere un cambio en el equilibrio de poder en nuestra frontera norte. Haremos todo lo necesario para devolver a nuestros residentes de manera segura a sus hogares".

“Estoy comprometido con ello, el gobierno está comprometido con ello, y no nos conformaremos con menos que eso”, dijo.

Reuters contribuyó a este reportaje.