La Knesset aprueba grandes beneficios para familias de rehenes de Hamas

El gobierno israelí ha aprobado asistencia financiera para familias de rehenes detenidos por Hamas, ofreciendo subvenciones, subsidios y apoyo legal, según un anuncio del Portavoz de la Knesset del domingo en nombre del Comité para el Avance del Estado de la Mujer y la Igualdad de Género.

El apoyo aprobado por el gobierno incluye subvenciones retroactivas para guarderías públicas destinadas a ayudar a familias con niños pequeños. Estos pagos cubrirán el año 2024 y continuarán en 2025, con cada familia recibiendo alrededor de 2,800 NIS.

"La serie de beneficios de la que escuchamos hoy es un paso importante y bienvenido por parte de la Dirección y los ministerios del gobierno. Apoyaremos a las familias hasta que todos los rehenes regresen a casa," declaró la presidenta del Comité, MK Pnina Tamano-Shata.

Además, se han aprobado subvenciones mensuales, ofreciendo 3,000 NIS para niños menores de tres años y 1,500 NIS para niños de tres a seis años. También se confirmó que los ingresos de las familias no caerán por debajo de 38,000 NIS al mes, según el anuncio.

MK PNINA Tamano Shata y la presidenta del Bundestag alemán, Barbel Bas, asistirán en noviembre a una reunión especial de la comisión de la Knesset titulada: ''Crímenes contra la humanidad cometidos por Hamás contra las mujeres en los sucesos del 7 de octubre''. (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

También se proporcionará asistencia legal a las mujeres de las familias afectadas, asegurando que tengan el apoyo legal que necesitan. En cuanto a la ayuda financiera, se otorgará una subvención de 3,600 NIS a cada familia durante seis meses, proporcionada por el Fondo de la Federación Judía de Los Ángeles.

Apoyo a las familias

Además, un pago de emergencia único de 16,800 NIS también provendrá del Fondo para Víctimas del Terrorismo de la Agencia Judía. Además, el Instituto Nacional de Seguros anunció apoyo financiero para abuelos que han reducido sus horas de trabajo para cuidar a estas familias, que se pagarán de manera similar a los beneficios por licencia no remunerada.

Tamano-Shata enfatizó que el gobierno debe apoyar a estas familias hasta que sus seres queridos regresen a casa, enfatizando: "Estamos tratando con un tema doloroso y una realidad inimaginable. Las voces de las mujeres que hablaron en la reunión anterior resonaron en cada hogar en Israel, mujeres que alguna vez fueron cautivas ellas mismas o cuyas parejas siguen siendo cautivas".

La presidenta entonces explicó: "Estas mujeres han estado luchando desde el 7 de octubre, y todos estamos rezando por el regreso rápido de todos los cautivos. Hasta que eso suceda, el estado debe proporcionar toda la asistencia necesaria a los supervivientes y sus familias", subrayó Tamano-Shata.

Las palabras de Tamano-Shata pueden ser vistas como un compromiso de que el comité se esforzará por garantizar que las familias reciban la ayuda que necesitan para vivir una vida lo más normal posible durante la guerra en curso entre Israel y Hamás. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Sus palabras y el apoyo financiero aprobado por el Knesset vienen después de una reunión en la que las familias, muchas de las cuales han sobrevivido al cautiverio o tienen familiares todavía detenidos por Hamás, compartieron sus historias.