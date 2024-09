Israel registra una caída del 42% en inmigración en 2024 debido a la guerra

La inmigración a Israel en 2024 ha experimentado una fuerte disminución, con una caída del 42% en el número de nuevos inmigrantes que llegaron en los primeros ocho meses del año en comparación con el mismo período en 2023. De enero a agosto de 2024, llegaron 23,183 inmigrantes, una fuerte disminución en comparación con los 39,857 inmigrantes que llegaron durante el mismo período el año anterior.

La reducción en la inmigración fue resaltada durante una discusión el domingo del Comité de Aliyah, Absorción y Diáspora de la Knesset, presidida por el MK Oded Forer (Israel Beytenu), sobre el estado de la inmigración a Israel en medio de la Operación Espadas de Hierro en curso.

Según la Agencia Judía, la mayoría de los inmigrantes que llegaron en 2024 -el 72%, o 16,608 personas- procedían de países de la antigua Unión Soviética, con 14,514 llegados de Rusia, 693 de Ucrania y 546 de Bielorrusia. Sin embargo, esto representa una disminución del 49% en comparación con el mismo período del año pasado. Por el contrario, la inmigración desde Europa occidental aumentó un 50% con 2,446 inmigrantes, liderados por un aumento del 76% en las llegadas desde Francia.

Disminución en los expedientes de alia abiertos desde el estallido de la guerra

Desde el inicio de la guerra, ha habido una disminución del 19% en el número de expedientes de alia abiertos en todo el mundo en comparación con el año pasado, con un total de 30,763 expedientes abiertos. En Rusia, el número de expedientes de aliyah abiertos disminuyó en un 45%, con 13,203 expedientes abiertos entre octubre de 2023 y septiembre de 2024. Por otro lado, ha habido un notable aumento en la inmigración procedente de naciones occidentales. Estados Unidos registró un aumento del 60%, con 6,367 expedientes abiertos, y Francia experimentó un dramático aumento del 342%, con 5,657 expedientes abiertos.

El número de inmigrantes procedentes de Estados Unidos aumentó un 11%, con 2,202 llegadas hasta el momento este año, en comparación con las 1,931 durante el mismo período en 2023. La inmigración desde Francia fue la que experimentó el mayor aumento, con 1,456 inmigrantes, frente a los 827 del año pasado, lo que representa un aumento del 76%.

Los judíos franceses llegan a Israel para la Aliá, el 1 de agosto de 2024 (credit: CHEN SCHIMMEL)

El MK Forer criticó las políticas del gobierno israelí con respecto a la aliyah. "La política declarada era fomentar la aliyah desde países occidentales mientras se descuidaba el espacio postsoviético", dijo.

Respuesta del gobierno

Forer enfatizó la necesidad de una priorización equitativa. "Un judío que vive en San Petersburgo no es menos importante que un judío que vive en París", afirmó, pidiendo una acción inmediata para reducir los tiempos de espera para las aprobaciones de inmigración, que actualmente son de tres meses en Moscú y seis meses en San Petersburgo.

El diputado Avi Maoz, subsecretario en la Oficina del Primer Ministro, mencionó los esfuerzos para digitalizar el proceso de inmigración con el fin de reducir los tiempos de espera, pero reconoció los desafíos: "Nuestro objetivo es reducir los tiempos de espera tanto como sea posible, pero debido a problemas burocráticos, es irreal esperar menos de dos meses", afirmó.

Aumento en la inmigración occidental

La discusión también reveló que la guerra en Israel ha contribuido a una disminución en la demanda de entrevistas de aliyah. Los posibles inmigrantes de países postsoviéticos han retrasado sus planes debido a preocupaciones de seguridad.

A pesar de estos desafíos, Forer instó al gobierno a abordar la situación de manera urgente, incluyendo el aumento de la inversión en la promoción de la aliyah desde países de la antigua Unión Soviética y la mejora del proceso de absorción para inmigrantes de todo el mundo. "El potencial de aliyah a Israel no se está realizando, especialmente desde países como Rusia y Ucrania", afirmó.

Forer concluyó la discusión llamando a una reevaluación de las prioridades gubernamentales y instando a un mayor apoyo a las comunidades de todo el mundo deseosas de inmigrar a Israel.