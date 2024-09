Moshe Ya'alon, exministro de Defensa, objetivo de intento de asesinato de Hezbolá

El exministro de defensa israelí y ex jefe de personal del IDF, Moshe Ya'alon, fue el objetivo de un complot de asesinato de Hezbollah frustrado por el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) el año pasado, informó la Policía de Israel al día siguiente.

Los nueve sospechosos arrestados en relación con el incidente han sido acusados, según informes de los medios israelíes.

Ya'alon fue informado por las fuerzas de seguridad y se le informó sobre los acontecimientos.

Poco después del informe, Ya'alon respondió diciendo: "No es la primera vez que alguien intenta asesinarme. Siempre me veo a mí mismo como el depredador, no la presa. Por eso todavía estoy vivo".

Se informó que el grupo de sospechosos estaba compuesto por ocho árabes israelíes y un residente de Jerusalén Este.

En un incidente posterior que ocurrió el martes en el Parque Hayarkon, el mismo lugar del intento de bomba anterior, el Shin Bet declaró que había incautado un dispositivo explosivo conectado a un sistema de detonación remota, utilizando un teléfono móvil y una cámara, que Hezbollah había planeado operar en los próximos días desde Líbano.

El ex ministro de Defensa israelí Moshe Yaalon habla en la Conferencia de Seguridad de Múnich en Múnich, Alemania, 14 de febrero de 2016. (credit: REUTERS TV)

Según el Shin Bet, la infraestructura detrás del último complot es la misma responsable del intento del año pasado de asesinar a Ya'alon en Tel Aviv.

El dispositivo descubierto guarda similitudes con la bomba utilizada en el intento del año pasado, que tenía como objetivo a un alto funcionario israelí.

Explosivo equipado con mecanismo de activación remota

El explosivo estaba equipado con un mecanismo de activación remota basado en una cámara y sistema celular, destinado a ser activado desde Líbano por operativos de Hezbollah.

El establecimiento de seguridad israelí creía que Hezbollah también estaba detrás del ataque en septiembre de 2023.

"Se debe enfatizar que esta infraestructura ha estado bajo vigilancia durante algún tiempo", dijo el Shin Bet.

Este es el tercer dispositivo explosivo de Hezbollah descubierto en territorio israelí en los últimos dos años. En marzo de 2023, un explosivo detonó en la intersección de Megiddo, y resultó gravemente herido Shareef ad-Din, de 21 años, de Salem.

Más tarde se conocieron detalles sobre cómo el terrorista logró infiltrarse en Israel: utilizó una escalera para pasar por encima de la cerca y luego recorrió docenas de kilómetros en Israel sin ser detectado.

Reuters contribuyó a este informe.