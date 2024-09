Canciller de Jordania advierte sobre riesgo de guerra regional tras explosiones

El Kremlin advirtió el miércoles que un ataque contra el grupo terrorista libanés Hezbollah y otros utilizando pagers explosivos podría convertirse en un desencadenante de un conflicto regional más amplio y que sus perpetradores deben ser identificados.

El ataque del martes vio miles de pagers detonar en todo el Líbano, matando a nueve personas y dejando heridas a casi 3,000 personas, incluidos luchadores del grupo y el enviado de Irán a Beirut.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania condenó el ataque y acusó a Israel de empujar al Medio Oriente al "borde de la guerra regional". En declaraciones después de una reunión del grupo de contacto ministerial islámico y árabe en Ammán para abogar por un alto el fuego en Gaza, Ayman Safadi dijo que la paz no prevalecerá sin una solución de dos estados.

Una fuente de seguridad libanesa de alto rango y otra fuente dijeron a Reuters que la agencia de espionaje Mossad de Israel colocó explosivos dentro de 5,000 pagers importados por el grupo terrorista libanés Hezbollah meses antes de las detonaciones del martes.

"Las causas y circunstancias del incidente deben ser establecidas, y aquellos detrás de él deben ser identificados", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas.

La bolsa de un hombre explota en un supermercado en Beirut, Líbano 17 de septiembre 2024 en esta captura de pantalla de un vídeo obtenido de las redes sociales. (credit: Social Media/via REUTERS)

Además de la condena rusa al presunto ataque israelí, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habló con el primer ministro libanés, Najib Mikati, y expresó su tristeza por el ataque. Además, enfatizó que los esfuerzos para detener a Israel continuarán.

Apoyo egipcio

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, le dijo al Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, que El Cairo rechaza cualquier intento de escalada en la región y apoya a Líbano tras las explosiones en Beirut, según dijo la presidencia egipcia el miércoles.

"El presidente afirmó el rechazo de Egipto a los intentos de escalar el conflicto y ampliar su alcance regionalmente, señalando la necesidad de que todas las partes actúen con responsabilidad y reafirmando el apoyo de Egipto a Líbano", añadió la declaración.

Blinken está visitando Egipto con la esperanza de avanzar en los esfuerzos para lograr un alto el fuego en Gaza y fortalecer los lazos con El Cairo.

Hezbollah sufrió un ataque significativo cuando más de 3.600 personas resultaron heridas por pagers explosivos el martes, apuntando principalmente a los miembros de la organización terrorista. Según múltiples informes, el embajador iraní resultó gravemente herido, perdiendo uno de sus ojos.

Según el Ministro de Salud libanés, Firass Abiad, un total de 12 personas murieron, incluidos dos niños, como resultado de los pagers explosivos.

Los medios árabes atribuyeron el ataque a Israel, afirmando que un espía del Mossad había manipulado los dispositivos antes de ser distribuidos a miembros de la organización terrorista. Sin embargo, Israel aún no ha comentado si es el responsable.

El incidente elevó las tensiones, que ya eran altas tras múltiples incidentes entre Israel y organizaciones terroristas en la región.

El personal del Jerusalem Post contribuyó a este informe.