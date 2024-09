Halevi y Gallant evalúan seguridad tras ciberataque en Líbano

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, realizó una evaluación de la situación el martes por la noche con la participación del Foro del Estado Mayor y enfatizó la preparación en la ofensiva y defensiva en todos los ámbitos, informó el ejército el martes.

Más tarde en la noche, se informó que el Ministro de Defensa Yoav Gallant realizó una evaluación de la situación con funcionarios de seguridad, incluido el Jefe de Estado Mayor de las FDI Herzi Halevi.

Las FDI también informaron que no hubo cambios en las directivas del Comando del Frente Interior.

Estas evaluaciones se realizan después del evento que dejó a miles de miembros del grupo terrorista libanés Hezbollah gravemente heridos en el sur de Líbano y los suburbios del sur de Beirut cuando los pagers que utilizan para comunicarse explotaron.

Un funcionario de Hezbollah, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la detonación de los pagers fue la "mayor violación de seguridad" a la que el grupo se había enfrentado en casi un año de guerra con Israel.

Mientras tanto, las ciudades de Ashkelon y Herzliya anunciaron el martes que sus municipios realizaron evaluaciones de la situación con las fuerzas de seguridad tras los acontecimientos en Líbano.

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, realiza una evaluación de la situación a la luz de los acontecimientos en el Líbano, 17 de septiembre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

El portavoz del municipio de Herzliya dijo en un comunicado: "Tras los recientes eventos en Líbano, el municipio realizó una evaluación de la situación con las fuerzas de seguridad y el Comando del Frente Interior".

Sin cambios por parte del Comando del Frente Interior

"En este momento, no ha habido cambios en la política de defensa en la ciudad de Herzliya. El municipio de Herzliya está preparado para cualquier escenario, junto con las fuerzas de seguridad y el Comando del Frente Interior. Todos los refugios están abiertos", concluyó el comunicado.

Del mismo modo, el portavoz municipal de Ashkelon emitió un comunicado que decía: "Tras los eventos en Líbano, las salas de guerra civiles serán reforzadas con equipos de seguridad y emergencia y representantes de la policía y el Comando del Frente Interior". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La ciudad de Ashkelon señaló que, por el momento, no hay cambios en las directivas del Comando del Frente Interior, y las actividades de rutina se llevarán a cabo en la ciudad.