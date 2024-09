Exembajador saudí: Normalización con Israel depende de un estado palestino

El Príncipe Turki Al-Faisal de Arabia Saudita enfatizó que la normalización entre Israel y Arabia Saudita no ocurrirá hasta que se establezca un estado palestino durante una discusión en el think tank británico Chatham House el viernes.

El Príncipe Turki Al-Faisal, ex jefe de la Presidencia General de Inteligencia de Arabia Saudita y ex embajador en EE. UU., discutió el conflicto entre Israel y Hamás y los esfuerzos de EE. UU. por reanudar las conversaciones de normalización por el bien de la seguridad y estabilidad regionales en el instituto independiente de políticas en Londres.

Reafirmó la postura de Arabia Saudita: "Si hay un estado palestino que Israel acepte que exista, entonces podemos hablar sobre la normalización con Israel".

El príncipe agregó: "Antes del 7 de octubre, esas conversaciones no solo progresaron en esas líneas, sino que el Reino también invitó a una delegación palestina para hablar directamente con los estadounidenses sobre lo que podría llevar a la creación de un estado palestino".

"No estoy al tanto de esas conversaciones, así que no sé qué sucedió entre los palestinos y los estadounidenses, pero la posición del Reino siempre ha sido - no hablaremos por los palestinos. Ellos tienen que hacerlo por sí mismos. Desafortunadamente, por supuesto, el 7 de octubre (ataque de Hamas a Israel) puso fin a esas conversaciones."

El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman saluda al presidente estadounidense Joe Biden en Yeda, el año pasado. Estratégicamente, la apertura del príncipe heredero sobre la cuestión nuclear es la forma más razonable de manejar la situación, afirma el escritor (credit: Saudi Royal Court/Reuters)

Él señaló que tanto Arabia Saudita como Estados Unidos han expresado públicamente su deseo de continuar esas conversaciones, ya sea bilateralmente en cuestiones como acuerdos de seguridad y económicos o mediante el establecimiento de un estado palestino, lo que llevaría a la normalización entre Israel y no solo Arabia Saudita, sino todo el mundo islámico.

EE.UU. no está utilizando su poder

El príncipe Turki también criticó a Estados Unidos por no aprovechar su influencia para ejercer más presión sobre Israel, incluyendo medidas como suspender la exportación de armas, retener la ayuda financiera o utilizar su posición global para obligar a Netanyahu a tomar ciertas acciones.

"Una cantidad significativa de asistencia financiera fluye hacia Israel desde Estados Unidos. Si algunos de los privilegios que disfruta, por ejemplo, el lobby israelí, como las contribuciones libres de impuestos a Israel, fueran retirados, eso ejercería una presión significativa sobre Israel."

Expresó pesimismo sobre que Estados Unidos tome medidas más fuertes más allá de la retórica dura, lo cual, según él, ha dado poco progreso. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Respecto a la guerra con Hamas, el príncipe afirmó que solo el pueblo de Gaza tiene la autoridad y la capacidad para detener a Hamas y pedir el fin del conflicto. Ni Qatar ni Egipto pueden hacerlo. Deben aferrarse a la esperanza de que la guerra está llegando a su fin.