Israel frustra complot iraní para asesinar a Netanyahu, Gallant y Bar

Irán planeaba asesinar al primer ministro Benjamin Netanyahu, al ministro de Defensa Yoav Gallant y al director del Shin Bet Ronen Bar, anunció el Shin Bet el jueves.

Sus esfuerzos fueron particularmente intensos tras el asesinato del jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, que la mayoría del mundo atribuye al Mossad. Sin embargo, Israel se ha asegurado de no atribuirse ningún mérito.

Además, la República Islámica, en un nivel algo más vago, exploró el asesinato del ex primer ministro Naftali Bennett y otros altos funcionarios de defensa israelíes.

El plan consistía en utilizar a un empresario israelí, identificado por los medios israelíes como Moti Mqman, de 73 años y residente en Ashkelon, que pasó mucho tiempo viviendo en Turquía y tenía negocios financieros con personas tanto turcas como iraníes para desarrollar planes de asesinato en Israel.

Manifestantes propalestinos, estudiantes de varias universidades turcas, gritan consignas frente al campus principal de la Universidad de Estambul, en medio del actual conflicto entre Israel y Hamás, en Estambul, Turquía, 18 de mayo de 2024. (credit: REUTERS/MURAD SEZER)

Para llevar a cabo el plan, en abril de este año, los ciudadanos turcos Andrei Farouk Aslan y Guneid Aslan contactaron al empresario israelí para llevar a cabo transacciones financieras, invitándolo a la ciudad turca de Samandag para reunirse con dos representantes de un rico iraní llamado Edi. En mayo, se llevó a cabo la reunión.

Negocios israelíes en Irán

Pero al enterarse de que Edi no podía salir de Irán hacia Turquía, accedió a ser contrabandeado en automóvil de Turquía a Irán, donde se reunió con Edi y un miembro del establecimiento de seguridad iraní llamado Haj.

En un principio, el empresario israelí había solicitado un millón de dólares antes de emprender cualquier actividad.

El empresario israelí visitó Irán nuevamente en agosto y recibió 5,000 euros como parte del inicio de sus acciones financieras, logísticas y relacionadas con armas para llevar a cabo el plan, incluida la potencial conversión de un agente del Mossad en agente doble.

Durante la segunda visita a Irán en agosto, fue contrabandeado nuevamente desde Turquía en un camión y se reunió nuevamente con Edi, aunque esta vez también con múltiples otros funcionarios de seguridad iraníes no identificados. Durante esta reunión, le pidieron que ayudara con los planes de asesinato.

El empresario israelí también fue solicitado para tomar vídeos de ciertos sitios israelíes con fines de vigilancia y recopilación de inteligencia, así como para entregar amenazas a ciudadanos israelíes a quienes Irán había contactado para llevar a cabo misiones que no cumplían con las directivas iraníes.

Durante la segunda visita a Irán en agosto, fue contrabandeado nuevamente a Irán desde Turquía, esta vez en un camión, y se reunió nuevamente con Edi, aunque esta vez también con varios otros oficiales de seguridad iraníes no identificados. Durante esta reunión, le pidieron que ayudara con los planes de asesinato.

El empresario israelí inicialmente había solicitado un millón de dólares antes de emprender cualquier actividad.

Dos pájaros, un israelí

Además, durante la segunda visita a Irán, los iraníes le preguntaron al empresario si podría reclutar rusos y estadounidenses que pudieran ser utilizados para matar a figuras iraníes opuestas al régimen que viven en Europa y EE. UU.

El Shin Bet no proporcionó ninguna indicación de que el empresario israelí hubiera logrado algún progreso significativo hacia cualquiera de las actividades terroristas. Sin embargo, destacó que cualquier involucramiento con iraníes hostiles, y mucho menos en territorio iraní mismo, durante un tiempo de guerra, era considerado como un delito de seguridad muy grave.

Además, el Shin Bet dijo que Irán parecía estar llevando a cabo un fuerte impulso para tales actividades terroristas, de modo que descubrir este complot no puso fin al peligro.

El empresario fue acusado el jueves.

Shin Bet en momento opaco

No estaba claro por qué el Shin Bet publicó la divulgación el jueves, dos días después de que publicara el intento de Hezbolá de asesinar al ex ministro de Defensa Moshe Yaalon.

Además, no estaba claro si había alguna coordinación entre Irán y Hezbolá con respecto a los diversos complots o una delimitación de quién atacaría a quién.

Al preguntársele sobre el momento, el Shin Bet respondió inicialmente que los casos se publicaron en función de cuándo se presentaban las acusaciones y cuándo los tribunales relevantes levantaban la orden de silencio relacionada con ellos.

El Jerusalem Post señaló que el Shin Bet y la aplicación de la ley tienen un control significativo sobre el momento de presentar las acusaciones y solicitar el levantamiento de las órdenes de silencio, y como tal, la respuesta inicial no respondió realmente a la pregunta. El Post todavía está esperando más aclaraciones.

Cooperación turca

Preguntado sobre si las autoridades turcas están cooperando con Israel contra sus ciudadanos involucrados en el complot, lo cual ha sucedido en el pasado, el Shin Bet aún no ha respondido.

Los temas de cooperación entre Israel y las autoridades turcas son extremadamente sensibles, aunque Ankara ha hecho pública cierta cooperación en el pasado cuando Irán intentó matar judíos dentro de Turquía, y el Mossad ayudó a las autoridades turcas a frustrar el complot.