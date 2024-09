Nasrallah reta a Israel a invadir Líbano en un discurso y lo califica de "oportunidad histórica"

El líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, abordó las recientes explosiones de dispositivos de Hezbollah en Líbano y desafió a Israel a invadir el país durante su discurso entregado el jueves.

"El tonto líder del Comando Norte de Israel habla de una zona de seguridad dentro del territorio libanés, estamos esperándote para que ingreses al territorio libanés. Estamos esperando tus tanques y veremos esto como una oportunidad histórica", declaró Nasrallah mientras criticaba al comandante de las FDI.

Además, Nasrallah admitió que estaba en contacto con Israel sobre los ataques que tuvieron lugar tanto el martes como el miércoles. Mencionó que sabía que habría otra ronda de explosiones el miércoles después de la primera.

"El martes recibí mensajes de Israel para detener los ataques. De lo contrario, habría otro ataque el miércoles", explicó Nasrallah.

Nasrallah se dirigió a los ciudadanos desplazados en el norte de Israel. Él declaró, "La charla del enemigo [Israel] sobre desplazar el peso hacia el norte se mezcla después de expandir los objetivos de la guerra al devolver a sus colonos al norte de la Palestina ocupada."

Varias personas observan al líder de Hezbolá en Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah, mientras pronuncia un discurso televisado en una cafetería de Beirut, Líbano, el 19 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

Dirigiéndose a los desplazados en el Norte

"¿Puedes devolver a los desplazados al Norte?" preguntó Nasrallah. "Aceptamos este desafío, y no podrán devolverlos y hacer lo que quieran. La única manera de regresar a los desplazados al Norte es detener la agresión en la Franja de Gaza y en Cisjordania."

Expresando gratitud

Nasrallah inició su discurso agradeciendo "al gobierno libanés, al Ministerio de Salud y a las instituciones de defensa civil por sus esfuerzos. Lo que ha ocurrido en los últimos dos días merece reconocimiento y una respuesta firme. Hay muchas lesiones oculares y los hospitales están bajo presión mientras trabajan incansablemente. Elogio a las familias de los mártires, tanto en casa como en el frente sur, por aceptar el honor del martirio, y deseo una pronta recuperación a los heridos."

Nasrallah también expresó su agradecimiento a Irán, Iraq y Siria por su apoyo médico tras los ataques. Continuó acusando a Israel, afirmando: "Israel emitió miles de citaciones y las detonó simultáneamente. El enemigo israelí ha violado todas las leyes, regulaciones y líneas rojas. Numerosos bombardeos han apuntado a hospitales, mercados, carreteras públicas, hogares y otras áreas densamente pobladas por civiles."

Continuó diciendo: "Esperamos que el número de víctimas aumente debido a estos bombardeos radiales. Decenas de muertes y un sinfín de heridos aún no han sido informados por completo, pero el saldo es muy alto. El enemigo sabe que hay 4.000 poseedores de bíper, todos ellos miembros de Hezbollah, lo que significa que deliberadamente mataron a 4.000 personas en un instante. Israel no mostró consideración por el hecho de que estos poseedores de bíper estuvieran en áreas civiles o utilizando medios civiles."

'Los ataques fueron masacres'

"Nasrallah declaró: "Lo ocurrido fue una importante operación terrorista. Definiremos los eventos del martes y miércoles como masacres. Hemos establecido varios comités de investigación internos, explorado todos los escenarios y posibilidades, y hemos llegado a una conclusión casi final: estas masacres equivalen a crímenes de guerra o a una declaración de guerra."

Nasrallah también prometió castigar a Israel por los ataques, declarando que el país enfrentaría "una respuesta contundente por parte del eje de resistencia".

"Martes y miércoles fueron días sangrientos, pero seremos capaces de superar esta prueba, y este golpe no nos derribará", añadió.