Daños en el norte por escombros tras intensos ataques de cohetes de Hezbolá

Se reportaron víctimas, incendios y daños a la propiedad tras los bombardeos de cohetes en el norte de Israel el martes por la mañana.

Una caída en Kiryat Shmona el martes por la mañana provocó un incendio.

Los residentes de Tamra reportaron daños en una casa, según los medios israelíes. La policía cerró la Autopista 70 al tráfico en la intersección de Kabul cerca de Tamra tras la caída de esquirlas, según los medios israelíes.

Magen David Adom anunció que una mujer de 58 años resultó levemente herida por esquirlas, y un hombre de 61 años resultó gravemente herido. Ambos fueron evacuados a un hospital en Nahariya.

תיעוד מטמרה: הרכב ממשיך בנסיעה, הרקטה פוגעת מטרים ספורים לפניו@_Gitsis_ pic.twitter.com/R0oIukUs9j — גלצ (@GLZRadio) September 24, 2024

Las FDI informaron que hasta el martes por la mañana se lanzaron 75 cohetes desde Líbano, algunos de los cuales fueron interceptados por cazas de defensa aérea. Otros cohetes cayeron en áreas abiertas, según el informe.

Los medios israelíes informaron más tarde que una interceptación fue sobre Nahariya y otras dos cayeron en el océano.

El sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro opera para interceptar el lanzamiento de cohetes desde el Líbano hacia Israel, en medio de las hostilidades transfronterizas entre Hezbolá e Israel, visto desde Haifa, Israel, 23 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/Ronen Zvulun)

Agentes de policía y expertos en desactivación de bombas estaban trabajando para asegurar los sitios de impacto. El Centro Médico Emek en Afula informó que cuatro personas habían sufrido fracturas y contusiones en sus extremidades mientras se dirigían al área protegida, según informó la prensa israelí el martes.

En respuesta al ataque, aviones de la Fuerza Aérea de Israel atacaron las fuentes del lanzamiento de cohetes.

Anteriormente en la noche

Los escombros de la interceptación y fragmentos de municiones cayeron en varios lugares del norte de Israel, incluyendo Nazaret y el Valle de Jezreel, tras los bombardeos de cohetes de Hezbollah la noche del lunes y la mañana del martes.

Hezbollah se atribuyó la responsabilidad de un ataque el lunes en el que afirmó haber apuntado a múltiples instalaciones militares en el norte de Israel, según un anuncio que la organización hizo en su canal de Telegram.

Lanzando cohetes Fadi 1 y Fadi 2, Hezbollah apuntó a la base de Amos, al oeste de Afula, a la fábrica de explosivos en Zichron, al norte de Cesarea, y al aeropuerto de Megiddo en el Valle de Jezreel.