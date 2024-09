Guerra cibernética: ¿Qué es la unidad 8200 de las FDI?

Aunque Israel no ha comentado sobre la operación de inteligencia que hizo explotar casi simultáneamente miles de pagers utilizados por operativos de Hezbollah en Líbano, el ataque ha puesto en el foco la unidad de ciber guerra 8200 secreta de Israel.

Aquí hay algunos datos sobre la unidad especializada en ciber guerra e inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, conocida en Israel por sus números en hebreo "shmone matayim", que es parte de la Dirección de Inteligencia Militar de Israel.

La Unidad 8200 es el equivalente a la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. o la GCHQ de Gran Bretaña y es la unidad militar más grande de las Fuerzas de Defensa de Israel. Desciende de unidades tempranas de descifrado e inteligencia formadas en el nacimiento del estado de Israel en 1948.

Sus actividades suelen ser altamente secretas y van desde inteligencia de señales hasta minería de datos y ataques y golpes tecnológicos.

Algunas de las operaciones en las que supuestamente ha estado involucrada incluyen el ataque viral Stuxnet de 2005-10 que deshabilitó las centrifugadoras nucleares iraníes, un ciberataque en 2017 a la compañía estatal de telecomunicaciones de Líbano, Ogero, y la frustración de un ataque del ISIS a un avión de pasajeros civiles que viajaba de Australia a los Emiratos Árabes Unidos en 2018.

El año pasado, el oficial al mando dijo en una conferencia en Tel Aviv que la unidad había utilizado tecnología de inteligencia artificial para seleccionar objetivos de Hamas.

Espionaje en Cisjordania y Gaza

Además de espiar a los palestinos en Cisjordania y Gaza, opera en todas las áreas, incluidas las zonas de combate, y en tiempos de guerra, está estrechamente integrada con los cuarteles generales de comando de combate.

Su personal es seleccionado entre jóvenes de finales de la adolescencia y principios de los 20 años, algunos identificados en programas de secundaria altamente competitivos, y muchos de los cuales han seguido carreras en el próspero sector de alta tecnología y ciberseguridad de Israel.

Antiguos miembros dicen que la cultura de la unidad se asemeja a la de una startup con equipos pequeños trabajando en problemas con un grado inusual de libertad diseñado para fomentar la creatividad.

Junto con el resto de la defensa y el establecimiento de seguridad, la reputación de la unidad sufrió un golpe debido al fracaso del ejército en prevenir el ataque del 7 de octubre a Israel, y el comandante de la unidad anunció este mes que presentaría su renuncia.