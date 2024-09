Israel asegura que sus puertos permanecen operativos a pesar del conflicto

Los puertos de Israel en la ciudad septentrional de Haifa estaban operando a capacidad normal a pesar de una escalada en los enfrentamientos con Hezbolá en el cercano Líbano y de que la ciudad fue blanco de fuego de cohetes, dijeron las autoridades israelíes el martes.

Haifa es la tercera ciudad más grande de Israel y maneja gran parte del comercio marítimo vital del país. El lunes, las sirenas sonaron en toda la ciudad por primera vez después de meses de conflicto en la zona fronteriza, y los sistemas de defensa militar dispararon interceptores a los cohetes de Hezbolá sobre la bahía de Haifa. No se causaron daños.

La autoridad portuaria del gobierno emitió una carta para aclarar que no se habían realizado cambios en los puertos israelíes que van desde Eilat en el Mar Rojo en el extremo sur de Israel hasta los principales puertos del Mediterráneo en Haifa y Ashdod.

"Tras los eventos recientes, consideramos necesario asegurar que nuestros puertos... están completamente abiertos para los negocios y funcionando a plena capacidad", dijo la carta, que fue vista por Reuters.

"Los puertos israelíes son considerados los más seguros del mundo, gracias a una seguridad multicapa, un alto estándar de ciberseguridad en todo momento, y también protegidos por el eficiente Domo de Hierro, entre otros sistemas anti-misiles tanto en tierra como en el mar que están asignados específicamente para proteger nuestros puertos."

Un vasallo de la Marina israelí patrulla frente a la costa de Haifa, el 25 de agosto de 2024. (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

'Los cambios serán comunicados inmediatamente'

El Ministerio de Transporte de Israel, que supervisa la administración de envíos y puertos, no dio más detalles más allá de lo que decía la carta, diciendo solamente que todas las actividades estaban coordinadas con el comando de la retaguardia militar.

"La situación de seguridad se evalúa continuamente; cualquier cambio será comunicado inmediatamente", agregó la administración portuaria en la carta.

La carta dijo que Israel proporcionaría compensación por daños de guerra para buques comerciales dentro de las aguas económicas del país.

En agosto, el registro de buques de las Islas Marshall, una de las mayores banderas del mundo, mantuvo su nivel de seguridad más alto para el puerto de Haifa y Ashdod en el sur.

"La amenaza de daños colaterales a buques mercantes ha aumentado significativamente", declaró las Islas Marshall en su aviso de agosto.

Varios puertos operan en Haifa, incluido el Puerto de Haifa, dirigido por el Grupo Adani de India, Bayport, operado por SIPG de China, y el más pequeño puerto de Israel Shipyards.

Fuentes de envíos y seguros dijeron que los barcos que llaman a los puertos de Israel enfrentan la amenaza generalizada de ser atacados por la milicia hutí de Yemen en aguas abiertas en el Mar Rojo.

Los hutíes respaldados por Irán dicen que actúan en solidaridad con los palestinos en la guerra de Israel contra Gaza. En más de 70 ataques, los hutíes han hundido dos embarcaciones, capturado otra y matado al menos a tres marineros.

Han advertido que los barcos con cualquier tipo de conexión con Israel, el Reino Unido o los Estados Unidos serán atacados.

Fuentes de la industria dijeron que las primas adicionales de riesgo de guerra, pagadas cuando los buques navegan a través del Mar Rojo hacia Israel desde Asia, se cotizaban hasta un 2% del valor del buque, en comparación con alrededor del 1,0% en agosto.