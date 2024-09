Inauguran embajada israelí en Paraguay con mezuzá de Kfar Aza

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo que inaugurará una embajada en Jerusalén en diciembre, así lo anunció el Knesset el miércoles.

Hizo los comentarios en la ceremonia de apertura de la embajada de Israel en Paraguay en Asunción, a la que asistieron el presidente del Knesset Amir Ohana y el embajador israelí Yoed Magen, entre otras personalidades.

Peña abordó el 7 de octubre, declarando: "Lamentamos junto al pueblo judío lo sucedido el 7 de octubre. No estamos solo juntos ahora, sino que permaneceremos juntos siempre."

Habló de la relación entre los dos países y dijo que iba "más allá de los lazos económicos" y estaba "enraizada en la fe, la esperanza y la creencia compartida de que tenemos derecho a soñar en grande y alcanzar nuestros sueños juntos."

En la ceremonia, Avi Hasidim colocó en la puerta de la embajada la mezuzá que había estado en el hogar de su hijo, Naor, quien fue asesinado en Kfar Aza junto a su pareja Sivan Elkabetz el 7 de octubre.

"Esta mezuzá es el corazón de Naor y Sivan", afirmó, añadiendo, "Esta mezuzá es preciosa para nosotros. Simboliza la continuidad de mi hijo".

"Dos semanas más tarde, se suponía que iban a casarse. Esta mezuzá es el regalo que han dejado para ustedes, el regalo que han dado al mundo", afirmó Hasidim.

Además, dijo: "Siempre sepan que Naor y Sivan están con ustedes aquí. No murieron en vano. Nadie nos vencerá, ni Hamas, ni Irán, ni nadie. Con su apoyo, somos fuertes. Y con la ayuda de Dios, seguiremos colocando mezuzot en otros países y permaneceremos fuertes juntos".

Cerca de la mezuzá se colocó una placa que decía: "Esta mezuzá es un símbolo de la memoria, continuidad y resistencia del pueblo judío. Conecta el duelo personal por el asesinato de Sivan Elkabetz y Naor Hasidim, de bendita memoria, en Kfar Aza, con la memoria colectiva del Estado de Israel y el pueblo judío. La mezuzá se erige como testigo silencioso, contando la historia de la fortaleza y perseverancia de una nación".

'El cumplimiento de un mandamiento de 4,000 años de antigüedad'

"Es un honor único inaugurar la embajada de Israel en Asunción. Este es el cumplimiento de un mandamiento de 4,000 años de antigüedad", dijo Ohana en la ceremonia.

"Paraguay, una nación reconocida por su lealtad a nobles valores, realmente merece ser el país donde se coloque esta sagrada mezuzá de Sivan y Naor. En nombre de la Knesset, representando a todo el pueblo de Israel y al pueblo judío, gracias, Paraguay", agregó.

La Embajada de Paraguay en Jerusalén fue cerrada en 2018.

El martes, Ohana se dirigió al parlamento de Paraguay, declarando que los rehenes detenidos en cautiverio en Gaza eran "nuestros hijos".

"El mundo debe presionar a Hamas para que podamos traerlos de vuelta a casa", instó.