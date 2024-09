Omer Adam se une a la banda para necesidades especiales de las FDI en una actuación inolvidable

El cantante israelí Omer Adam actuó en el Menora Mivtachim Arena el martes junto a la banda Special in Uniform, un conjunto de jóvenes con necesidades especiales que sirven en las FDI.

El evento, al que según informes asistieron más de 10,500 personas, destacó los talentos de los músicos mientras enfatizaba la importancia de la inclusión e integración de personas con discapacidades en la sociedad, dijo la banda Special in Unifrom.

Según la banda, el programa Special in Uniform, dirigido por la organización Yad Layeled Hameyuchad y el Fondo Nacional Judío de Estados Unidos (JNF USA), ha trabajado para empoderar a alrededor de 1,000 jóvenes con necesidades especiales al incluirlos en el servicio militar y ofrecerles capacitación profesional.

El programa explicó que a través de su iniciativa musical, tiene como objetivo desarrollar habilidades sociales y profesionales y brindar a sus participantes oportunidades de actuación.

Ido Dekel, el manager de la banda, dijo que la presentación fue más que una experiencia memorable, señalando: "Es una señal de que nuestra visión del mundo está comenzando a entrar en la corriente principal."

Haciendo realidad los sueños

"Estamos aquí para demostrar que nuestros sueños pueden hacerse realidad", dijo Dekel, enfatizando la importancia del concierto.

Durante la presentación, Dekel resaltó el poder de la música para transmitir esperanza e inclusión, diciendo: "La música tiene el poder de cambiar vidas."

Eliya Eshel, Director de Campo de Special in Uniform, explicó: "La inclusión no es solo un objetivo; es una obligación social. Al llevar a estos jóvenes al escenario, demostramos al mundo que todos pueden contribuir y ser parte de la sociedad."

"Ver a estos jóvenes actuar en el escenario es un testimonio de su determinación y resistencia. Nos inspiran a todos a abrazar la diversidad dentro de nuestras filas, reforzando la idea de que cada individuo tiene una contribución única que hacer", dijo el Tte. Cnel. (R) Tiran Attia, Director del programa, al comentar sobre el evento.

El programa destacó que la colaboración de Adam con Special in Uniform no solo brindó una experiencia memorable para los asistentes, sino que también subrayó el potencial de la música para unir a personas de diferentes orígenes.