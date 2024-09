Las FDI movilizarán dos brigadas de reserva para operaciones en el Norte

Tras una evaluación de la situación, las FDI anunciaron el miércoles que están removilizando dos brigadas de reserva para operaciones en el Norte.

El Jefe de Estado Mayor, Tte. Gral. Herzi Halevi, durante los ejercicios en el Norte, dijo: "No nos detenemos. La Fuerza Aérea está atacando todo el día y nos estamos preparando para una operación".

Las FDI afirmaron que reclutar brigadas de reserva adicionales permitiría continuar la lucha contra Hezbolá.

También indicaron que las operaciones crearían condiciones para el regreso seguro de los residentes del norte a sus hogares de acuerdo con el nuevo objetivo de guerra adoptado.

Poco después del anuncio, las FDI atacaron más de 60 objetivos pertenecientes a la dirección de inteligencia de Hezbolá, que según ellos se usaban para recopilar información sobre los movimientos israelíes en el Norte.

Una nube de humo se cierne sobre el sur del Líbano tras los ataques israelíes, en medio de las hostilidades transfronterizas entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, en una imagen tomada desde Marjayoun, cerca de la frontera con Israel, el 23 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/KARAMALLAH DAHER)

Además de los 60 objetivos de inteligencia, 280 sitios de lanzamiento y depósitos de armas fueron alcanzados por ataques aéreos a lo largo del día después de atacar pueblos en toda Galilea.

Este ataque se produce después de varios días de persistentes ataques israelíes contra objetivos de Hezbollah en todo el sur del país y Beirut, incluida la enorme explosión de dispositivos de comunicaciones la semana pasada.

También se realizaron ataques en áreas del este del Líbano, en el Valle de la Bekaa, apuntando a instalaciones de almacenamiento de armas.

De un lado a otro

En respuesta, Hezbollah ha atacado pueblos y aldeas israelíes en áreas que no han sido regularmente atacadas durante la guerra, incluido Nazaret. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El miércoles por la mañana, Hezbollah lanzó un misil balístico contra Tel Aviv a las 6:30 a.m., seguido por otro ataque a Zicron Yaakov más tarde en el día.

Hezbollah está ampliando la "ecuación" de sus ataques desde sus objetivos habituales en la frontera de Israel para incluir Israel central y áreas más alejadas de la frontera, informó Yonah Jeremy Bob del Jerusalem Post el miércoles.