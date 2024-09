Netanyahu: El rey impotente y ausente - opinión

Confesión: de niña, tuve un flechazo por el príncipe Carlos. Nos encontraríamos (cómo no estaba claro), él se convertiría, etc. Eso no sucedió, pero la palabra "rey" me lo trae a la mente.

Hoy en día, mientras estoy parado en un cruce sosteniendo una bandera de Israel o una imagen de un rehén, lo escucho a menudo. La mayoría de los autos pasan apáticamente, unos pocos conductores tocan sus bocinas en apoyo, y algunos gritan contraslogans, incluyendo "Bibi Hamelech" - Bibi el Rey.

Cuando los Hijos de Israel estaban en el desierto, al futuro portador de ese cargo se le instruyó (Deuteronomio 17): “No adquirirá mucho plata y oro para sí mismo. Escribirá para sí mismo dos copias de esta Torá en un rollo. Y estará con él, y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor, su Dios, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos”.

Los mandamientos anticiparon las cualidades corruptivas del poder y la necesidad de protegerse contra ellas. Los seguidores de Netanyahu pueden desear considerar su humildad material y personal, o preguntarse hasta qué punto estudia las leyes y las sigue.

Más tarde, cuando la nación exigió un rey (1 Samuel 8), el profeta consultó con el Señor y advirtió: "Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en sus caballos. Tomará lo mejor de vuestros campos, viñedos y olivos, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros cultivos de granos y viñedos, y los dará a sus oficiales y siervos. Diezmará vuestros rebaños, y seréis esclavos de él". El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una rueda de prensa en Jerusalén el 31 de marzo de 2024. (credit: MARC ISRAEL SELLEM/POOL)

Samuel tenía razón. El servicio militar se extiende (tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros) mientras se continúan los esfuerzos para formalizar las exenciones ultraortodoxas. El costo de vida aumenta, con impuestos que seguirán (diezmará vuestros cultivos de granos y viñedos), mientras los servicios serán reducidos porque los dará a sus socios de coalición, esclavos que le sirven.

¿El rey ausente?

De los reyes mencionados en la Biblia, Netanyahu me recuerda más al ausente (Jueces 21). Cuando el ministro de seguridad nacional cambia unilateralmente el statu quo en el Monte del Templo y apenas recibe un leve castigo, cuando la policía no arresta a insurgentes armados en bases militares pero regularmente detiene a manifestantes, cuando un oficial del ejército decide por su cuenta repartir volantes instruyendo a los residentes del sur del Líbano a evacuar, eso es anarquía. O, en palabras de la Biblia: "En aquellos días no había rey en Israel; cada hombre hacía lo que parecía correcto a sus propios ojos".

En la actualidad, los monarcas en Occidente son figuras impotentes que no interfieren en política. Cuando el papel del rey del Reino Unido requiere que hable, lo hace en primera persona mientras expresa la política del gobierno, como si estuviera expresando sus propias opiniones. Un reciente discurso ceremonial en el Parlamento tras un cambio de gobierno estaba lleno de "mi gobierno cree", "mis ministros actuarán" y "la nueva ley", incluso cuando unos meses antes se le instruyó decir lo contrario.

Hay quienes intentan aplicar retroactivamente esos mismos principios de impotencia al gobernante de Israel. Él no sabía, en realidad no decide, los funcionarios determinan todo, no lo informaron. No importa lo que haya dicho el primer ministro de Israel sobre la responsabilidad personal de Ehud Olmert, quien asumió ese cargo unos pocos meses antes de la Segunda Guerra del Líbano. Cuando se trata de asumir responsabilidades, nuestro rey bien podría ser Charles.

La escritora fue la primera embajadora de Israel en los estados bálticos después de la disolución de la Unión Soviética, embajadora en Sudáfrica y oficial de enlace del Congreso en la embajada de Israel en Washington. Es egresada del Colegio Nacional de Defensa de Israel.