Gal Gadot: El pueblo judío 'prevalecerá [solo] siendo unido'

"Prevaleceremos, pero la única forma es estando unidos", declaró la actriz israelí Gal Gadot durante un emotivo simposio virtual el domingo, donde se unió al presidente Isaac Herzog para lanzar la iniciativa "Voz del Pueblo".

Reflexionando sobre el reciente aumento del antisemitismo global tras los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre, Gadot enfatizó la resistencia del pueblo judío. "Hay vida antes del 7 de octubre y vida después", dijo.

"Nadie pensó que algo tan horroroso pudiera suceder en 2023, pero a través de todo el horror, hay algo increíble en nuestra gente, no hay venganza, solo esperanza, luz y amor".

La actriz, conocida por su orgullo en su herencia israelí y judía, habló abiertamente sobre el impacto emocional que los eventos han tenido en ella. "No pasa un día sin que piense en los rehenes todavía en Gaza", compartió Gadot.

"Me rompe el corazón. Las palabras no pueden describir el horror, pero he sido tan inspirada por las familias con las que he hablado: están pasando por la experiencia más aterradora, y sin embargo, siguen llenos de esperanza, luz y amor."

En su conversación con Herzog, Gadot destacó la importancia de Israel como un faro para los judíos de todo el mundo. "Israel es el seguro para las personas judías en todas partes", dijo. "Nació después del Holocausto, y debemos asegurarnos de que permanezca fuerte y estable. Ojalá, un día, pronto, vivamos en paz con todos nuestros vecinos. Pero por ahora, debemos permanecer unidos."

Lanzamiento de un consejo judío global

El presidente Herzog hizo eco del llamado de unidad de Gadot, anunciando la formación de un nuevo consejo judío global como parte de la iniciativa "Voz del Pueblo". El consejo, que estará compuesto por 150 líderes judíos de todo el mundo, tiene como objetivo abordar problemas como el antisemitismo, las relaciones entre Israel y la diáspora, y las preocupaciones de seguridad. "Somos una nación pequeña, pero en la unidad hay fuerza", dijo Herzog. "Siempre hemos superado las adversidades cuando estamos juntos. Esa es la esencia de esta iniciativa: unirnos, dialogar y dar forma a nuestro futuro."

El futbolista israelí Daniel Lifshitz, cuyos abuelos fueron tomados como rehenes durante los ataques del 7 de octubre, también habló en el evento. Su historia de pérdida personal y resiliencia conmovió a la audiencia. "Mi abuelo luchó en cuatro guerras para proteger a Israel, y ahora está siendo retenido como rehén en Gaza", dijo Lifshitz. "Siento que es mi misión traer a todos a casa. La paz misma está siendo tomada como rehén".

Abordando desafíos globales

La iniciativa "Voz del Pueblo" llega en un momento crítico para la comunidad judía global, ya que el antisemitismo sigue en aumento. El presidente Herzog reflexionó sobre la dualidad de la situación, describiendo el 6 de octubre como "el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos" para el pueblo judío. Mientras Israel era fuerte y las comunidades judías estaban prosperando, también eran evidentes los conflictos internos y las divisiones en aumento entre los judíos. "Entonces sucedió este evento, un terremoto, y nos sacudió a todos. Algunos judíos que nunca habían sentido con fuerza antes se reconectaron, pero otros se alejaron", dijo Herzog.

Shirel Dagan-Levy, CEO de "Voice of the People", resaltó la importancia de la misión de la iniciativa: "En este tiempo de desafíos sin precedentes, hacemos un llamado a los líderes judíos de todo el mundo para que se unan a nosotros en asegurar nuestro futuro colectivo".

Con mentoría de expertos globales y un enfoque en invertir en la próxima generación de liderazgo judío, la iniciativa tiene como objetivo fomentar la unidad y la colaboración. Junto al consejo, una amplia red comunitaria participará en foros virtuales y proyectos de investigación para fortalecer las comunidades judías en todo el mundo.

Un llamado a la acción

El evento de lanzamiento del domingo incluyó presentaciones emocionales de Michal Greenglick, quien perdió a su hermano durante los enfrentamientos en Gaza, y la poeta Aija Mayrock. Sus contribuciones subrayaron el espíritu perdurable del pueblo judío frente a la adversidad.

Como concluyó Gadot, "Debemos abogar por la liberación de los rehenes, es inimaginable que todavía estén allí. Prevaleceremos, pero solo si permanecemos unidos".

Las solicitudes para unirse al Consejo Judío Global ya están abiertas en www.voiceofthepeople.network.