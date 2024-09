Familia de los rehenes de Gaza: 'La atención se ha desplazado al norte'

"Hamas todavía está en Gaza; los rehenes no han regresado, pero, prácticamente hablando, hemos terminado la guerra en Gaza," dijo Udi Goren, cuyo primo Tal Haimi fue asesinado por Hamas y cuyo cuerpo aún está retenido como rehén.

"En este momento, todo el enfoque militar se ha trasladado al norte, y básicamente estamos terminando la lucha en el sur sin lograr ninguno de los objetivos que se establecieron para la guerra," dijo, explicando por qué la escalada en el norte lo tiene tan preocupado por el destino de los rehenes.

Goren explicó que está preocupado de que los rehenes sean descuidados y que el enfoque estatal y público se aleje de ellos.

"El miedo es que esto se convierta en un dolor crónico al que nos acostumbremos," explicó, diciendo que teme que Israel quede atrapado en una situación en la que haya rehenes y el gobierno no esté intentando sacarlos de allí.

"La prensa, la opinión pública global y la opinión pública israelí se están moviendo hacia los eventos recientes, y siento que, sorprendentemente fácilmente, simplemente olvidaron que [la situación de rehenes] existe.

Soldados israelíes tras un entrenamiento militar en los Altos del Golán, el 19 de abril de 2024. (credit: Michael Giladi/ Flash90)

"Si prestas atención a la atención pública, a lo que está sucediendo en los estudios de noticias, a lo que está llenando el trasfondo, a lo que está hablando el portavoz de las FDI, a lo que está hablando el jefe del Estado Mayor de las FDI, ahora todo es sobre Líbano", agregó.

No es que la situación en el norte de Israel no demande una respuesta y que no deba ser manejada, explicó.

"Pero no imaginamos, ni en nuestras peores pesadillas, que simplemente terminaríamos la guerra sin [lograr ninguno de sus objetivos], y simplemente pasaríamos a luchar en el norte.

Peor que cualquier pesadilla

"He escuchado a los jefes del establishment de seguridad decir que las FDI han completado su trabajo en Gaza. A partir de aquí, la responsabilidad completa es intercambiar los logros militares por logros diplomáticos y así la responsabilidad completa se traslada al ámbito político: al gobierno", dijo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Goren enfatizó que hasta hace un mes, había un acuerdo sobre la mesa que dijo que fue aceptado por el equipo de negociación y Hamas y había pasado todas las etapas relevantes de aprobación, pero no se concretó nada.

Ahora, las familias están escuchando acerca de ideas para acuerdos que Goren dice que no son serias y nunca serían aceptadas.

Dado esto y el hecho de que la guerra en Gaza ha terminado, "¿qué se supone que debo pensar?" preguntó.

Goren explicó por qué su enfoque y muchas de sus demandas son para el gobierno de Israel: "este es mi gobierno".

"Es responsable de mi primo; es responsable de la situación en la que estamos. No tengo a quién más acudir", dijo, agregando que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, no está interesado en él ni en su bienestar.

Goren también hizo un llamado a los líderes de todo el mundo para que tomen medidas.

"Si realmente les importa que los gazatíes estén sufriendo y muriendo y realmente les importa que los rehenes estén sufriendo y muriendo, comiencen a exigir [acción]", dijo, instándolos a sancionar a Hamas por su continuo crimen de guerra de mantener rehenes.

También instó a los líderes mundiales a exigir a Israel que muestre un plan de acción y una disposición para poner fin a la situación y traer a los rehenes a casa.