Descubren en Israel túnel subterráneo de cultivo de marihuana valorado en más de un millón de NIS

La policía incautó drogas con un valor estimado de más de un millón de NIS después de descubrir un laboratorio de drogas subterráneo con un valor estimado dentro de un túnel cerca de los pueblos beduinos de Arad en el Néguev, informó la policía el martes por la mañana.

El laboratorio de drogas subterráneo fue descubierto durante el fin de semana por oficiales de la estación de Arad, con la asistencia de oficiales de la Policía de Fronteras. Según el informe, el túnel que contenía el laboratorio fue construido para la producción y cultivo de cannabis, una droga considerada peligrosa en Israel y que requiere permisos médicos para su uso.

Con más de 600 plantas que pesaban aproximadamente 140 kilogramos, el laboratorio estaba equipado con una gran cantidad de equipo y estaba destinado para su distribución pública, señaló la policía. El descubrimiento del laboratorio de drogas valorado en un millón fue parte de los esfuerzos en curso contra la violencia y el crimen grave, apuntando a familias del crimen, en una operación a nivel nacional llamada "Alto de Emergencia", explicó la policía.

La operación implica una acción policial reforzada contra criminales, apuntando a la infraestructura económica y a los instigadores del crimen, y está dirigida por el Comisionado de Policía Dani Levi. Además, la operación tiene como objetivo identificar y arrestar a los instigadores del crimen, enjuiciarlos y reducir continuamente la delincuencia en la zona mientras se refuerza el sentido de seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley.

Por lo tanto, la policía enfatizó que se tomarían acciones investigativas adicionales para localizar y arrestar a los sospechosos involucrados en el cultivo y crecimiento clandestino de cannabis encontrado en el Néguev.

La Policía de Israel incautó 1,5 kg de una sustancia sospechosa de ser cannabis destinada a la venta y distribución en una casa de Nahariya, el 3 de septiembre de 2024. (credit: POLICE SPOKESPERSON'S UNIT)

Anteriormente, la policía informó que como parte de la operación, oficiales de policía del Distrito Sur arrestaron a un sospechoso en posesión de un rifle M16 mientras patrullaban las calles de la ciudad de Rahat tras reportes de disparos en la zona. Durante la investigación inicial, se descubrió que el sospechoso era residente de la ciudad.

Sospechosos arrestados y barras de oro confiscadas en la operación 'Alto de Emergencia'

También como parte de la operación a nivel nacional “Alto de Emergencia”, la policía en Rahat encontró y confiscó barras de oro y joyas por valor de un millón de NIS que se cree están vinculadas con el lavado de dinero. Además, casi 100 multas de tráfico fueron entregadas a residentes en Rahat, informó la policía, explicando que el objetivo era garantizar la seguridad de los viajeros por carretera y aumentar su sentido de seguridad.

La policía también anunció que desde que la operación comenzó el primer martes de agosto, se confiscaron 268 equipos de combate peligrosos, se realizaron más de 1,200 búsquedas y se realizaron más de 1,500 arrestos, todos ellos sospechosos, entre otras acusaciones, de violencia, posesión ilegal de armas y posesión ilegal de drogas.

Se confiscaron cerca de 200 armas de fuego diversas, incluyendo diez rifles improvisados, junto con aproximadamente 80 granadas, más de 10.5 millones de NIS y medio millón de dinares, que se utilizan en varios países musulmanes de Oriente Medio. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Además, el jueves la policía también anunció que habían arrestado a un sindicato del crimen en la zona de Beersheba. Según la policía, el sindicato del crimen era responsable de múltiples robos en varios negocios y del robo de varios vehículos en Beersheba.

Durante la redada en Umm Batin en la que se arrestó al sindicato del crimen, la policía encontró varios vehículos utilizados por los miembros del sindicato durante los robos y los robos y licencias de automóviles falsas. Además, las fuerzas policiales identificaron y cerraron dos negocios asociados con el sindicato del crimen, ambos operaban sin licencia.

Expresando su compromiso de combatir el crimen y asegurando que los instigadores del crimen sean encontrados y procesados según la ley, la policía también anunció que la operación "Parada de Emergencia" continuará, sin establecer una fecha límite, y que su enfoque principal será el crimen en el sector árabe.