Netanyahu a Irán en la ONU: Si nos atacan, los atacaremos

El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió a Irán que no ataque directamente al estado judío, mientras se dirigía a la parte de alto nivel de la sesión de apertura de la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Si nos atacan, les atacaremos", dijo Netanyahu el viernes por la mañana, unas horas antes de que Israel apuntara al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en Beirut.

"No hay lugar en Irán donde el largo brazo de Israel no pueda alcanzar."

"Lejos de ser corderos llevados al matadero, Israel contraatacará", dijo el primer ministro, añadiendo que "Estamos ganando."

Netanyahu habló al pleno mientras su país está luchando una guerra en múltiples frentes contra los proxies iraníes, principalmente Hamas en Gaza y Hezbolá en Líbano.

Fue recibido con fuertes aplausos por la delegación israelí, mientras que toda la delegación iraní abandonó la sala al dirigirse al podio.

Netanyahu explicó que no había querido acudir a la ONU en medio de esas guerras, pero se sintió obligado a hacerlo para poder hablar la "verdad" de Israel al mundo.

Israel, dijo, se encuentra entre "la maldición de Irán y la bendición de una normalización histórica entre árabes y judíos".

Mostró dos mapas, uno que mostraba lo que describió como el largo y agresivo brazo de Irán y el otro que mostraba el potencial regional de la expansión de los lazos israelíes-árabes. Un mapa se titulaba "La Maldición" y el otro "La Bendición". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"La agresión de Irán pondrá en peligro a cada país en el Medio Oriente y a muchos países en el resto del mundo", dijo.

"Durante demasiado tiempo, el mundo ha apaciguado a Irán y ha hecho la vista gorda a su opresión interna y a su agresión externa", dijo Netanyahu.

Se comprometió a no permitir que Irán adquiera o desarrolle armas nucleares y pidió...

Netanyahu recordó la invasión liderada por Hamas el 7 de octubre, que desencadenó la Guerra Israel-Hamas, así como el ataque de Hezbolá el 8 de octubre, que desató la guerra transfronteriza limitada a lo largo de la frontera norte. Esto fue seguido por ataques de los hutíes en Yemen y un ataque directo iraní.

Volviéndose hacia Gaza, llamó a Hamas a liberar a los 101 rehenes restantes y se comprometió a no poner fin a la guerra en Gaza hasta que lo haga.

"Todo lo que tiene que suceder" para poner fin a la guerra "es que Hamas se rinda, deje las armas y libere a todos los rehenes", dijo Netanyahu.

"Si no lo hacen, lucharemos hasta lograr la victoria total; no hay sustituto", dijo. Un pequeño grupo de familiares de los rehenes estaban en la galería, escuchando su discurso.

"Hamas tiene que irse", declaró Netanyahu. "Solo imaginen, para aquellos que dicen que Hamas tiene que quedarse, que tiene que ser parte de un Gaza post-guerra; imaginen en una situación post-guerra, en la Segunda Guerra Mundial, imaginen permitir a los nazis derrotados en 1945 reconstruir Alemania.

"Es inconcebible. Es ridículo. No sucedió entonces, y no sucederá ahora", dijo el primer ministro.

Con respecto a Hezbolá, acusó que era "la organización terrorista por excelencia en el mundo hoy; ha asesinado a más estadounidenses y franceses que cualquier [grupo terrorista], excepto Irán".

"No permitamos que Hezbolá arrastre a Líbano hacia el abismo", dijo Netanyahu, explicando que mientras Hezbolá permaneciera en la frontera norte de Israel, "Israel no tiene elección y todo el derecho de eliminar esta amenaza y devolver a nuestros ciudadanos" a salvo a sus hogares.

Normalización entre Israel y Arabia Saudita

El primer ministro habló del potencial de normalización entre Israel y Arabia Saudita, señalando que esto podría ocurrir antes de lo que cualquiera pudiera imaginar.

"Estamos comprometidos a eliminar la maldición del terrorismo que amenaza a todas las sociedades civilizadas", dijo Netanyahu.

"Pero para hacer realidad la bendición de un nuevo Medio Oriente, debemos continuar el camino que abrimos con los Acuerdos de Abraham hace cuatro años. Sobre todo, esto significa lograr un acuerdo de paz histórico entre Israel y Arabia Saudita", destacó.

El primer ministro criticó el trato de la ONU hacia Israel, recordando que cuando fue embajador de Israel ante las Naciones Unidas, luchó contra intentos de expulsar a Israel del organismo global. Ahora, dijo, se encuentra en esa misma batalla unos 40 años después, con el último intento de expulsar a Israel de la ONU proveniente del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y no de Hamas.

La Asamblea General de la ONU y el cuerpo en sí tienen una larga historia de prejuicios contra el estado judío, dijo, añadiendo que en su "lodazal de odio antisemita", hay una "mayoría automática dispuesta a demonizar al estado judío.

"En esta sociedad plana anti-Israel, cualquier acusación falsa, cualquier alegato extravagante tiene mayoría", afirmó, agregando que desde 2014, este cuerpo ha condenado a Israel 174 veces, más del doble que todos los demás países del mundo combinados (73).

"¡Qué hipocresía, qué doble rasero - qué broma!", exclamó.

Se mostró especialmente crítico con la reciente resolución que pretendía despojar a Israel de su derecho a la autodefensa, lo cual dijo que era lo mismo que determinar que no debería existir.

"Si no puedes defenderte, no puedes existir - no en nuestro vecindario y tal vez no en el tuyo", afirmó. Aquellos que están con Israel "deberían sentir vergüenza", dijo Netanyahu, añadiendo que Israel "ganará esta batalla" porque "no tenemos otra opción".

El líder israelí citó la Biblia, afirmando que "la eternidad de Israel no vacilará", y al famoso poeta Dylan Thomas:

"Israel no se irá mansamente hacia esa buena noche. Nunca dejaremos de luchar contra la luz agonizante, Israel brillará para siempre", dijo.

"El pueblo de Israel vive: ahora, mañana y para siempre", declaró.

El personal del Jerusalem Post contribuyó a este informe.