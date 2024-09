El Mossad frustra más de 50 ataques iraníes contra judíos desde el 7 de octubre

El volumen de ataques terroristas globales planeados por Irán contra judíos e israelíes en países extranjeros desde el 7 de octubre y prevenidos por el Mossad ha al menos duplicado el del año anterior, alcanzando más de 50 intentos de ataques en todo el mundo, según ha sabido la revista.

Aunque el mundo ha sabido de un número relativamente pequeño de estos incidentes, hay muchos más de los que el mundo no tiene idea.

En septiembre de 2023, el Director del Mossad David Barnea reveló en un discurso en la Universidad Reichman que el Mossad había frustrado 27 incidentes terroristas globales en países extranjeros que Irán había planeado contra judíos e israelíes.

El hecho de que este número se haya al menos duplicado muestra lo motivado que ha estado Teherán para dañar a judíos e israelíes en todo el mundo y los vastos recursos que ha invertido en ese objetivo.

A veces estos ataques terroristas son prevenidos mediante la cooperación entre el Mossad y los servicios de espionaje oficiales extranjeros; a veces el Mossad actúa clandestinamente e independientemente en estos países extranjeros; y a veces trabaja con agencias de espionaje de países extranjeros que son incluso parcialmente hostiles a Israel o no tienen relaciones diplomáticas. David Barnea, jefe del Mossad (credit: FLASH90)

Estos países hostiles o naciones que carecen de relaciones diplomáticas con Jerusalén no necesariamente han priorizado ayudar a los israelíes o judíos en sí mismos, pero se sienten ofendidos por la idea de que un actor extranjero como Irán llevaría a cabo una operación terrorista en su territorio soberano, independientemente de la víctima objetivo.

Una lista muy pequeña e incompleta de países con los que ha trabajado el Mossad incluye Chipre, Alemania, Dinamarca y Turquía.

En mayo, el Mossad anunció que también había ayudado a frustrar ataques terroristas contra judíos en Suecia y Bélgica.

Asesinato de líderes de Hamas

Respecto a los líderes de Hamas, el Mossad ha dicho que tiene un brazo largo y los capturará a todos por su papel en la masacre del 7 de octubre de 1,200 israelíes y la toma de más de 250 rehenes. Por ejemplo, la revista ha descubierto que la declaración hecha por Barnea en enero, al día siguiente del asesinato del subdirector de Hamas Saleh al-Arouri, sigue siendo válida: Ninguno de ellos va a vivir.

Barnea ha prometido esto, y ni siquiera lo ve como una promesa para el futuro lejano, sino como algo para llevar a cabo rápidamente. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El Mossad no planea quedarse esperando a que se completen otros procesos, y podrían haber asesinatos adicionales de muchas maneras y en muchos lugares. Será implacable en la caza para cortar las cabezas de la serpiente. También podrían haber ataques ocurriendo dentro de Irán mismo.

Pagers y otros dispositivos electrónicos explosivos

Ni Israel ni el Mossad ni la inteligencia de las FDI están asumiendo públicamente la responsabilidad de hacer explotar los pagers de Hezbollah y otros dispositivos electrónicos en días sucesivos a mediados de septiembre, hiriendo a entre 3,000 y 4,000 miembros de Hezbollah y matando a cientos.

Pero alrededor de media docena de medios extranjeros y Hezbollah han señalado a Israel, el Mossad y la inteligencia de las FDI, y la Revista (que también tiene fuentes significativas occidentales) ha confirmado de forma independiente varios detalles significativos relacionados con esta saga.

La idea de que el Mossad ha penetrado profundamente en Hezbollah no debería sorprender, dado que las FDI y otros aspectos del establecimiento de defensa han logrado localizar y destruir miles de armas que Irán ha intentado contrabandear al grupo terrorista libanés y "al lado" de Siria durante años.

De hecho, la razón por la cual Hezbollah cambió a los beepers que explotaron a mediados de septiembre fue por sus preocupaciones sobre el exitoso espionaje previo de la inteligencia israelí.

El reloj avanza en la amenaza nuclear iraní

En abril, Irán amenazó públicamente con completar el proceso de desarrollo de armas nucleares si Israel se atrevía a atacar las instalaciones nucleares de la República Islámica. La revista ha descubierto que el Mossad consideró la amenaza pública de Teherán como un posible cambio de juego.

Aunque Israel siempre ha sabido que Irán intentaría moverse secretamente hacia un arma nuclear, en público Irán siempre ha fingido que las armas nucleares están prohibidas bajo la ley islámica. La agencia consideró este cambio público como indicativo de que el enfoque de Irán sobre la cuestión de las armas nucleares se ha vuelto más peligroso y agresivo.

La agencia de espionaje de Israel nunca ha bajado la guardia en su esfuerzo por evitar que Irán logre desarrollar un arma nuclear, y esta es una batalla de múltiples frentes que abarca una variedad de problemas tecnológicos y disciplinas, según entiende la revista.

A mediados de agosto, la revista y algunos otros medios informaron que Irán estaba logrando avances significativos en el área de la detonación de bombas nucleares. Sumado a las crecientes advertencias del vice jefe de Estado Mayor de las FDI, Mayor General Amir Baram, al Knesset y de funcionarios de inteligencia de Estados Unidos al Congreso, esto ha elevado la alarma sobre la amenaza nuclear que representa la República Islámica a nuevos niveles.

Algunos, como el presidente del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, David Albright, han dicho que esto podría haber acortado el tiempo necesario para que Irán pueda entregar un arma nuclear a tan solo seis meses o incluso menos, en comparación con estimaciones anteriores de uno a dos años.

A pesar de que el Mossad está constantemente vigilante y a pesar de las alarmas por los avances iraníes en el grupo de armas nucleares, fuentes de alto nivel han informado a la revista que el tiempo que llevaría a Irán montar una ojiva nuclear en un misil balístico capaz de alcanzar Israel sigue siendo de 22 a 26 meses, en gran medida como ha sido desde hace algunos años.

La fuente de la discrepancia entre esta última información que la Revista obtuvo de fuentes, y la información obtenida de otras fuentes competidoras, parece ser diferentes expertos e instituciones que describen puntos de objetivos distintos.

Puede ser que la República Islámica pueda colocar una ojiva nuclear en un cohete o misil, que podría alcanzar a sus vecinos cercanos en el Golfo, en tan solo tres a seis meses.

Sin embargo, de los 3,000 misiles balísticos de Teherán, solo alrededor de 1,000 de ellos pueden alcanzar a Israel. Además, estos misiles, que típicamente también deben salir y volver a entrar en la atmósfera terrestre para llegar a Israel, según fuentes, aún están mucho más lejos de poder ser equipados con una ojiva nuclear.

Por un lado, no es suficiente superar el problema de adaptar una ojiva nuclear al misil. El misil también debe ser capaz de superar los problemas relacionados con la reentrada en la atmósfera terrestre junto con la ojiva nuclear, un obstáculo completamente diferente.

Al mismo tiempo, el hecho de que Irán no esté más cerca de poder atacar a Israel con un arma nuclear según estas fuentes, no significa que los esfuerzos de Israel para frustrar las aspiraciones nucleares de los ayatolás, aún consideradas una amenaza existencial, se hayan ralentizado en ningún grado.

Por ejemplo, el Mossad y sus altos funcionarios han tenido un número interminable de noches en vela manteniéndose vigilantes para combatir a Irán en este tema; y si resulta que el estado judío eventualmente tenga que aumentar el nivel de fuerza utilizado para detener a Irán de obtener un arma nuclear, el Mossad está listo para hacerlo en cualquier momento.

Pasando del mundo del análisis de inteligencia de la amenaza potencial de Irán al mundo práctico de qué hacer y en qué plazo, algunos observadores han dicho que Israel y sus aliados deben actuar antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre, no sea que los resultados de las elecciones empujen a Irán hacia la ruptura nuclear.

Otros observadores han dicho que el 18 de octubre de 2025 es una fecha límite para que Israel actúe contra el programa nuclear de Irán.

Es cuando los límites de las centrifugadoras de Irán para enriquecer uranio comienzan a expirar, incluso si hubiera un regreso al acuerdo nuclear de 2015, y también se menciona como el último momento en que Estados Unidos, las potencias europeas y el Consejo de Seguridad de la ONU podrían reincorporar sanciones globales contra Irán de acuerdo con el acuerdo nuclear de 2015.

Por el contrario, la perspectiva del Mossad es que no puede darse el lujo de pensar en la seguridad de Israel en función de qué candidato se convierta en presidente y si uno de ellos es mejor o peor; más bien, la agencia de espionaje necesita apoyarse en sus propias capacidades independientes.

En contraste, la amenaza del mecanismo de restablecimiento de sanciones globales se considera una herramienta crítica para mantener a Irán al menos en cierta medida alineado en el tema nuclear, y el Mossad está preocupado por su expiración.

Con solo un año restante hasta que expire, el Mossad cree que es vital convencer a EE. UU. y al resto de Occidente de ejercer la opción de restablecimiento. Si Irán continúa con sus violaciones nucleares hasta 2025, el Mossad cree que el mundo finalmente deberá actuar y dejar de aplazar el problema.

Cabeza a cabeza entre el Mossad e Irán

¿Qué ha estado haciendo el Mossad contra Irán últimamente?

Aparte de la destrucción de al menos tres instalaciones nucleares iraníes atribuidas al Mossad por Teherán entre julio de 2020 y junio de 2021, así como el asesinato del jefe nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, en noviembre de 2020, la organización no ha estado precisamente tranquila en los últimos años.

Desde abril de 2022 hasta junio de 2022, el Mossad se atribuyó públicamente el secuestro de Mansour Rasoulu de la Unidad terrorista global 840 del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y publicó imágenes de video en las que él confesaba ser el cerebro de un complot terrorista contra judíos en Turquía; e Irán acusó al Mossad de asesinar a alrededor de una docena de científicos nucleares y funcionarios de terrorismo.

En junio de 2023, el Mossad reveló que había frustrado un ataque terrorista iraní contra judíos en Chipre al secuestrar al cerebro desde territorio iraní. La impactante revelación incluyó la exposición de la identidad del cerebro, Yusef Shahabazi Abbasalilu, quien luego admitió los detalles del complot terrorista durante su interrogatorio.

Fuera de Irán, el Mossad, según fuentes extranjeras, asesinó a Sayyed Reza Mousavi en diciembre de 2023 y a Mohammed Reza Zahedi el 1 de abril, ambos jefes destacados de la IRGC y ambos en Damasco.

El 31 de julio del verano pasado, el jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán, con Irán atribuyendo el asesinato al Mossad.

El New York Times, The Jerusalem Post y The Jewish Chronicle habían informado previamente que Haniyeh fue asesinado por una bomba interna plantada y no por un misil, pero posteriormente Irán presentó pruebas sustanciales para respaldar la teoría del misil.

La revista ahora evalúa, sin abordar quién plantó la bomba, que incluso la elaborada teoría del misil de Irán es falsa y un intento de salvar la cara respecto a las graves fallas de seguridad que implica una bomba interna en comparación con un misil disparado desde la distancia.

Además, en nuestra evaluación, se utilizó una pequeña bomba interna plantada a propósito, y la opción de un ataque aéreo fue específicamente rechazada, para asegurar más allá de cualquier duda que no muriera ni un solo iraní ni nadie más que Haniyeh. Esto fue crucial para garantizar que la República Islámica entendiera que no era el objetivo, sino que Hamas y Haniyeh eran los objetivos.

Todo esto se logró a pesar de que la instalación era una instalación especial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) muy bien protegida y prominente.

Los que llevaron a cabo el asesinato sabían exactamente en qué habitación atacar y el momento exacto.

Explosiones inexplicables en Irán, reportadas como fugas de gas u algo similar

Fuentes han informado a la revista que no hay muchas "coincidencias" en Irán cuando explotan instalaciones militares o relacionadas con la energía nuclear.

Es cierto que a veces podría haber alguna intervención divina real o una fuga aleatoria de gas, pero a veces podría ser una variedad de herramientas utilizadas por actores sofisticados con gran cantidad de planificación para bloquear a Irán de su progreso nuclear o terrorista. Las fuentes indicaron que hay muchas operaciones ocurriendo todo el tiempo, y hay una "mano invisible" dirigiendo los asuntos tras bambalinas.

Un conflicto público entre Irán e Israel tuvo lugar el 13 y 14 de abril cuando la República Islámica lanzó más de 300 amenazas aéreas, incluyendo 120 misiles balísticos, a Israel, uno de los mayores ataques aéreos con misiles y drones en la historia.

Aunque se ha escrito mucho sobre la destreza en defensa aérea de la Fuerza Aérea Israelí, Estados Unidos y el Reino Unido, y países sunitas defendiendo su espacio aéreo soberano al derribar alrededor del 99% de las amenazas, se ha prestado poca atención al papel más secreto del Mossad.

Mientras sus acciones sigan clasificadas, las fuentes indicaron que la inteligencia de alta calidad -y el Mossad a menudo trabaja sobre el terreno en países enemigos- hizo una diferencia significativa al proporcionar advertencias y otra información crítica para hacer posible el éxito en la defensa a mayor escala.

Rehenes de Gaza/negociaciones de alto el fuego

Barnea logró una caminata sobre la cuerda floja increíblemente difícil para llegar a un acuerdo con Hamas en noviembre de 2023 que devolvió a 84 rehenes israelíes y 24 rehenes extranjeros.

Desde entonces, ha trabajado arduamente con el IDF Maj.-General (retirado) Nitzan Alon y otros para devolver al resto.

Al igual que el IDF, el Shin Bet y el Ministro de Defensa Yoav Gallant, el Mossad no considera enfáticamente que el Corredor de Filadelfia tenga el valor existencial que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu recientemente intentó atribuirle.

Pero la pregunta más importante es si Netanyahu lleva parte de la culpa secundaria -junto con Hamas, quien realizó el secuestro- por no lograr llegar a un acuerdo que podría haber devuelto a los rehenes antes de que seis de ellos fueran asesinados por Hamas el 29 de agosto.

Retrocediendo algunos meses, el 27 y 31 de mayo, el presidente de Estados Unidos Joe Biden respaldó un acuerdo marco de rehenes y cese al fuego para el mundo. Fuentes han informado a la revista que en ese momento, los temas del cruce de Rafah y el Corredor de Filadelfia no estaban sobre la mesa, a pesar de que Israel había comenzado a controlarlos a principios de mayo. Parte de esto se debió a que el acuerdo publicado a finales de mayo se había desarrollado antes de la invasión de Rafah.

También hemos sabido que, en ese momento, no había ningún problema aparente con las condiciones y simetría entre Israel y Hamas con respecto a la lista de rehenes y prisioneros que estarían involucrados en el intercambio en cualquier acuerdo.

Básicamente, en ese momento, Israel estaba listo para cerrar el trato, pero Hamas aún no había firmado. Sin embargo, Hamas ya había acordado una concesión decisiva que podría permitir a Israel volver a la guerra después de los aproximadamente 40 días de la fase I del acuerdo en los que Jerusalén ya habría recuperado de 18 a 30 rehenes.

Luego las FDI se hicieron cargo por completo de Rafah y la situación cambió. Esto también significó potenciales nuevas condiciones para un acuerdo.

La contraoferta que Hamas ofreció luego el 2 de julio tenía demasiados cambios y no era aceptable desde la perspectiva de Israel.

Esta parte sobre el 2 de julio es donde las cosas se vuelven más confusas.

Parece que Hamas estableció nuevas condiciones con respecto al intercambio de rehenes por prisioneros palestinos que iban más allá de los principios de mayo establecidos por Biden y otros mediadores, incluido Qatar. Pero al mismo tiempo, funcionarios de defensa, la oposición política y el Foro de Rehenes han argumentado que es posible que si Netanyahu hubiera aceptado retirarse del Corredor de Filadelfia como parte de la fase I (manteniendo la capacidad de regresar allí después de alrededor de 40 días), los problemas adicionales de Hamas podrían haberse resuelto antes de que se mataran a seis rehenes israelíes el 29 de agosto.

De todos modos, para el 16 de agosto, los mediadores - los EE. UU., Qatar y Egipto - presentaron un nuevo acuerdo que Israel aceptó. Las discusiones han estado en curso con Hamas desde entonces, pero las declaraciones públicas del grupo terrorista indican que no están dispuestos a avanzar más allá de su contraoferta del 2 de julio, en parte porque creen que Israel está cerca de ser arrastrado a conflictos más grandes con Irán y otros proxies de Teherán.

A su vez, Hamas cree que Israel será más flexible en las negociaciones si se ve abrumado por problemas más grandes en múltiples frentes. Aunque algunas fuentes aún eran optimistas sobre un acuerdo con Hamas a mediados de septiembre, esas mismas fuentes habían expresado optimismo a finales de agosto, y para mediados de septiembre, dicho acuerdo estaba ciertamente más lejos que antes, y no más cerca.

Una delgada esperanza para un futuro acuerdo es que fuentes confirmaron que Israel está preparado para abandonar el Corredor de Filadelfia durante la fase II, incluyendo toda Gaza, a pesar de las afirmaciones públicas en contrario de Netanyahu. Más bien, las fuentes dieron a entender que la gran lucha de Netanyahu es mantener una presencia en Filadelfia más allá de la fase I y en la fase II, para asegurar que todos los rehenes israelíes sean liberados, en lugar de solo el primer grupo de 18 a 30.

Aquellos que intentan que Hamas libere a los rehenes siguen decididos en su causa a pesar de los obstáculos planteados por Hamas, así como cualquier obstáculo potencial planteado por el propio gabinete de Israel.

Normalización saudí

Se presionó diciendo que Israel ha perdido su oportunidad histórica de normalizar relaciones con los saudíes, dado el rechazo de Netanyahu a respaldar un plan "al día siguiente" para Gaza que dé un papel a la Autoridad Palestina, según fuentes cercanas.

En cambio, las fuentes indicaron que la normalización con los saudíes se llevará a cabo, pero solo después de las elecciones presidenciales de EE. UU.

A pesar de sus negativas públicas a hacer concesiones a la AP, hay indicios de que Netanyahu hará lo que sea necesario, incluido algún tipo de al menos una ruta potencial hacia un estado palestino, después de las elecciones americanas.

Si y cuando se produzca un nuevo impulso para la normalización con Arabia Saudita, el Mossad estará a la vanguardia del proceso de normalización.