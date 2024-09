Violencia doméstica en Israel: 1 de cada 10 sufre abuso de pareja, según estudio

Según un estudio recientemente publicado, uno de cada diez israelíes sufre violencia de pareja íntima (VPI), una forma de violencia doméstica.

El estudio, resultado de la cooperación entre el comité interministerial que combate la violencia doméstica, el Ministerio de Bienestar y Asuntos Sociales y la iniciativa Red Lines para prevenir la VPI, examinó el alcance de la VPI para aprender, identificar tendencias y crear medidas preventivas y de tratamiento.

El estudio encontró que el 5.3% de las mujeres (alrededor de 142,000) sufrieron violencia física a manos de su pareja en los últimos 12 meses.

Alrededor del 3.6% de las mujeres (aproximadamente 96,000) sufrieron VPI grave, el 8% sufrió violencia sexual a manos de su pareja, el 9% fueron perjudicadas por violencia no física de su pareja y el 4% sufrió abuso económico, añadió el informe.

3.8% (alrededor de 100,000) de hombres sufrieron de IPV a manos de su pareja en los últimos 12 meses. Alrededor de 50,000 hombres (1.9%) sufrieron de IPV grave, el 9.8% sufrió violencia no física, el 6% sufrió violencia sexual a manos de su pareja, y el 3% sufrió violencia económica.

La mayoría de las víctimas de IPV no denuncian a las autoridades como bienestar social, la policía, médicos u otros proveedores de ayuda, encontró el informe. Alrededor del 41% de las víctimas femeninas de IPV y solo el 20% de las víctimas masculinas de IPV denunciaron los delitos en su contra y buscaron ayuda.

De las mujeres que buscaron ayuda, el 50% prefirió acudir a organizaciones privadas como psicólogos y rabinos, el 15% acudió a organizaciones sin fines de lucro, y el 31% acudió a instituciones como bienestar social o la policía.

El 36% de los hombres que recibieron ayuda acudieron a organizaciones privadas, el 9% fue a organizaciones sin fines de lucro, y el 17% acudió a autoridades de instituciones.

Lo que destaca el estudio

"El estudio muestra que la IPV es un fenómeno extendido que vemos en una de cada diez parejas en Israel," dijo Yasmin Rubin Cooper, la jefa de la iniciativa Red Lines.

"No hay duda de que la forma de reducir los incidentes es mediante la prevención generalizada y metódica", dijo, agregando que esa era la esencia de la iniciativa.

El estudio se realizó a través de encuestas y grupos focales, y la Oficina Central de Estadísticas de Israel acompañó el estudio de manera profesional.

Líneas Rojas es una asociación de más de 100 organizaciones públicas, tanto sociales como empresariales, que trabajan para crear un impacto colectivo.