Gideon Sa'ar se une al gobierno de Netanyahu, superando veto extremista

El partido United Right del MK Gideon Sa'ar se unirá al gobierno, Sa'ar y el primer ministro Benjamin Netanyahu dijeron en un comunicado conjunto el domingo por la noche. El anuncio fue un movimiento dramático que se produjo menos de una semana después de que Sa'ar estuviera cerca de unirse al gobierno como ministro de Defensa, solo para que el acuerdo fuera abortado.

Sa'ar fue votado unánimemente en la coalición como ministro sin cartera el domingo por la noche, anunció la oficina de Netanyahu.

Según informes, Sa'ar también servirá como miembro del gabinete de seguridad. También se unirá a consultas de seguridad más pequeñas. El número dos de Sa’ar, el MK Ze’ev Elkin, también podría convertirse en ministro sin cartera, pero un portavoz de Elkin dijo que esto aún no estaba confirmado.

Los cuatro MK de Sa'ar aumentan el tamaño de la coalición gobernante de 64 a 68. Esto significa que los dos partidos de extrema derecha de la coalición, el Partido Sionista Religioso (siete MK) y Otzma Yehudit (seis MK), ya no podrán amenazar la mayoría de la coalición en ciertas votaciones a cambio de concesiones políticas.

El movimiento también representará una amenaza constante para el Ministro de Defensa Yoav Gallant, ya que su posible reemplazo ahora es miembro del gobierno y del gabinete.

El movimiento también podría darle a Netanyahu un respiro y garantizar la supervivencia de su gobierno en un futuro previsible.

Itamar Ben Gvir, jefe de Otzma Yehudit, en la Knesset (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Sa'ar se unió al gobierno junto al entonces líder del partido, el parlamentario Benny Gantz, el 11 de octubre. Sa'ar se separó del partido de Gantz en marzo y abandonó el gobierno debido a afirmaciones de que las políticas de Israel en Gaza no eran agresivas ni efectivas. Gantz finalmente dejó el gobierno en junio.

Declaración de Netanyahu y Sa'ar

En una conferencia de prensa conjunta, Netanyahu dijo que había estado "profundamente impresionado" por la "amplia visión" de Sa'ar y su capacidad para "proporcionar soluciones creativas a problemas complicados" cuando estaba en el gobierno.

Netanyahu elogió a Sa'ar por "estar a la altura de la ocasión y pasar por alto cualquier otra consideración".

Sa'ar dijo que estaba ingresando al gobierno "sin un acuerdo de coalición". Reconoció que, si bien en el pasado había trabajado estrechamente con el primer ministro, también había años de "cisura personal y política". Sin embargo, después de la masacre del 7 de octubre, esto era "insignificante".

Sa'ar agregó que había llegado a la conclusión de que "no tenía sentido seguir sentado en la oposición", donde "la mayoría de los miembros tienen opiniones diferentes y hasta opuestas a las mías" sobre la guerra.

Varios ministros elogiaron el movimiento, entre ellos, el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, el Ministro de Asuntos de la Diáspora y Ministro para la Lucha contra el Antisemitismo Amichai Chikli y el Ministro de Justicia Yariv Levin.

El líder de la oposición, el MK Yair Lapid, argumentó en Twitter en respuesta que la medida no fortalecerá políticamente a Netanyahu.

Según Lapid, Ben-Gvir no aceptará que ya no pueda amenazar la mayoría de la coalición y, por lo tanto, obstaculizará constantemente a la coalición. Mientras tanto, el problema con el gobierno no eran los votos, sino la "realidad", dijo Lapid. Saar no podrá conseguir miles de millones de shekels para el presupuesto ni 15 batallones para las FDI, y por lo tanto, la realidad alcanzará al gobierno de todas formas, escribió Lapid.