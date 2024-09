Netanyahu: Israel está cambiando la realidad estratégica de Medio Oriente

Israel ha cambiado la realidad estratégica en Medio Oriente con sus intensos ataques contra grupos apoyados por Irán, incluida la muerte del líder de Hezbollah Hassan Nasrallah, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu.

“Hemos aplastado a Hamas en Gaza. Eliminamos la mayoría de su cadena de mando”, dijo Netanyahu en un comunicado del domingo por la noche.

“Golpeamos con fuerza a Hezbollah, eliminamos a Nasrallah, y estamos eliminando sistemáticamente la cúpula de su comando, incluido otro [asesinato] hoy en Líbano”, declaró Netanyahu.

'Las FDI atacaron nuevamente a nuestros enemigos en Yemen'

“Al mismo tiempo, hace poco, las FDI atacaron nuevamente a nuestros enemigos en Yemen”, dijo.

“Todos ven el alcance [largo] de la capacidad militar de Israel, todos ven el fuego sobre los objetivos, y todos ven el precio pagado por aquellos que nos atacan”, afirmó Netanyahu.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige a la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, EE.UU., el 27 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/EDUARDO MUNOZ)

"Cuando ordené el asesinato de Hassan Nasrallah, todos sabíamos que toda una nación respaldaba esta decisión.

“Dije ayer que estamos en una época de días de grandeza, pero también días desafiantes. Estos son días grandes - porque en ellos estamos cambiando la realidad estratégica en el Medio Oriente”, declaró Netanyahu.

Especuló que la exhibición de fuerza de Israel ayudaría a forjar lazos con nuevos aliados en el Medio Oriente. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el viernes, especuló que Israel pronto podría normalizar relaciones con Arabia Saudita.

"El cambio en el equilibrio de poder trae consigo la posibilidad de crear nuevas alianzas en nuestra región porque Israel está ganando," subrayó Netanyahu.

“Nuestros enemigos y amigos vuelven a ver a Israel como es - un país fuerte, decidido y poderoso,” dijo Netanyahu.

Sin embargo, enfatizó que aún quedan días difíciles por delante mientras Israel se mantiene firme en los objetivos que ha establecido, “la eliminación de Hamas, el retorno de todos nuestros rehenes y el regreso seguro de los residentes del norte a sus hogares.”